13 yaşında ‘Atatürk’ kitabı yazdı

13 yaşındaki Bilge Çolak, bir çocuğun gözünden Milli Mücadeleyi anlattı. 8’inci sınıf öğrencisi Bilge Çolak, önce Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı “Atatürk ve Ben” adlı tiyatro oyununu yazdı. Ardından eklemeler yaparak oyunu kitap haline getirdi.

Bilge Çolak, 13 yaşında… Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli bir pilot albayın kızı. 2007'de Almanya'da dünyaya geldi, babasının görevi nedeniyle önce Malatya'da, ardından Ankara'da yaşadı. Geçen yaz Isparta'ya taşındılar. Okumayı söktüğü yıl babası ile gittiği Anıtkabir'den Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan ilk kitabını aldı. İlk Atatürk kitabının arkası geldi. Atatürk'e hayranlığı, yakın tarihe merakı giderek arttı. 7 yaşından bu yana tiyatro eğitimi alan Çolak, dergilere yazı yazıp röportajlar da yapmaya başladı. Ve bir tiyatro oyununu kaleme aldı. İsmi ‘Atatürk ve Ben'… Bilge Çolak, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın hikayesini bir çocuğun gözünden anlattığı tiyatro oyununu, kitap haline getirdi.

Milli Mücadele kahramanlarından, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker'le bir araya gelip anılarını dinledi. Kitap önümüzdeki günlerde yayınlanacak. 8. sınıf öğrencisi Bilge Çolak şunları söyledi: “Şu anda özgürce düşüncelerimi anlatabiliyorsam bu Atatürk ve silah arkadaşlarının sayesinde. Onlara minnettarız. Borcumuz büyük. Bizim de bu borcu ödememiz gerek. Bu ancak fikirlerine ve inkılaplarına sahip çıkarak, çok çalışarak, çok öğrenerek olur.''

Atatürk'ü dünya çocuklarına yazılarıyla anlatmak isteyen Bilge Çolak, bu amaçla Alman Bild Gazetesi'ne başvurdu. Öğrenciler için ayrılacak bölümde yazabileceği cevabını aldı. Şimdi tek hedefi Atatürk'ü tüm yönleriyle dünyaya anlatmak.