13 YAŞINDAKİ İLKE YARDIM İSTİYOR… Yer bulunamadı ameliyat yapılmadı yatağa bağlı kaldı

İZMİR Bornova'da yaşayan doğuştan Spina Bifida (Ayrık omurga) hastası İlke Gümüş (13) hastalığı sebebiyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Zaman içinde ağrıları artınca oturma güçlüğü çekmeye başlayan İlke, yatağa bağımlı hale geldi. 3 kez ameliyat olmak için hazırlanan fakat, “Yoğun bakımda yer olmaması, önceliğin ölümcül hastalarda olması ve acil servisten hasta gelmesi” gibi gerekçelerle ameliyatı ertelendi. Arkadaşları gibi koşup oynamak isteyen İlke, “Artık ağlamak istemiyorum. Bana yardım edin” dedi.

UMUTLAR YIKILDI

Aile kızlarını bu hastalıktan kurtaracak ameliyat için gün bekliyor. Anne Yıldız Gümüş, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde 3 kez ameliyattan geri döndüklerini ve umutlarının yıkıldığını söyledi. Anne Gümüş, kızının oturabilmesi ve akülü arabasıyla hayatına devam edebilmesi için ameliyat olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Kızımı ağrılarından kurtaracak ameliyat için 70 bin TL gerekli. Valilikten onay alıp yardım kampanyası başlatmak istiyoruz. Daha önce kızım ameliyat olacak diye malzemeleri aldık, 48 saat yoğun bakımda kalması gerekiyordu, yoğun bakımda yer yok diye ameliyat iptal oldu. İki kez daha erteleme yaşadık. Şimdi de ‘İlke'nin ameliyatı çok riskli iyi bir ekip kurmaya çalışıyoruz' diyerek ameliyat geciktiriliyor. Aylardır bekliyoruz.”

120 iLAÇ ECZANELERDE YOK

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, 120'ye yakın ilacın piyasada bulunmadığını, ilaç yokluğunun şubat ayında daha da artacağını söyledi. Çolak, “Piyasada 120'ye yakın ilaç bulunamıyor. Her gruptan bir iki ilaçta sorun var. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilaç sorunu yaşanıyor. Bunun çözümü yerli ilaç üretimini desteklemekten geçiyor” dedi. Çolak, yaygınlaşan uyuz hastalığı ile ilgili de “Ciddi bir göç dalgası yaşadık. Uyuz tedavisinde kullanılan ilaç sıkıntısı yaşıyoruz” diye konuştu. Sağlığa ayrılan bütçenin hiçbir zaman yeterli olmayacağını dile getiren Erdoğan Çolak, “ OECD ülkeleri arasında, milli gelire oranla en az sağlık harcaması 4.2'lik oranla Türkiye'de yapıldı” açıklamasını yaptı.