13 yaşındaki Nisa başarıya koşuyor

Dans eğitimlerine henüz 7 yaşındayken başlayan Nisa April Armas (13), şimdi başarıdan başarıya koşuyor. Son olarak Türkiye Kulüplerarası Etap Yarışması'nda birinci, Türkiye Şampiyonası'nda ise üçüncü olan Nisa April Armas, üst üste gelen teklifler üzerine bundan sonraki dans eğitimini ABD'de devam ettirmeye karar verdi.

Küçük yaşlarda başladığı dans eğitimleri sonrası giderek artan başarılı performansı nedeniyle birçok dans okulunun gözdesi haline geldi. Genç kız, Oktay Filazoğlu ile başladığı dans eğitimlerini şimdi antrenörü Gülden Melek ile sürdürdüğünü ifade etti. Koçu Gülden Melek ile Türkiye çapında birincilik ve üçüncülük gibi iki önemli dereceye uzanmayı başaran Nisa April Armas, “Hiçbir şey hayal değil. Eğer gerçekten isterseniz tüm engelleri aşıp başarıya ulaşabilirsiniz” diye konuştu.

Gidebileceğim yere kadar…

Dansı çok sevdiğini belirten ve otoriteler tarafından gelecek vaat ettiği kaydedilen Nisa April Armas, “Hedefim dansta dünya çapında gidebileceğim yere kadar gidip ülkemi en iyi şekilde gururla temsil edebilmek. Bu seviyeye gelmeme yol açan, her zaman yanımda olan tüm eğitmenlerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.