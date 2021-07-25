13 yıl tedavi gördü, iyileşti birincilikle mezun oldu!

Ameliyatları devam ederken sınava girdi ve ilk tercihi olan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünü kazandı. Başarısını 4 yıl süren üniversite yıllarında da devam ettirdi ve birincilikle mezun oldu. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Necdet Ünüvar ve Fen Fakültesi Dekanı Prof. Sait Halıcıoğlu'nun elinden diplomasını aldı.

Rektör Ünüvar, 13 yıl önce sağlığı için geldiği üniversiteden çalışkanlığı ve azmi sayesinde birincilikle mezun olan Çankaya'yı gönülden kutladığını belirtti.

SÖZÜMÜ TUTTUM

Çankaya ise sevinci şöyle anlattı: Çocukluğumun geçtiği tıp fakültesi hastanesinin koridorları ve uzun soluklu tedavi sürecim bu üniversiteyi ve bölümü seçmemde en büyük etken oldu. Üniversite tercih sonuçları açıklandığı zaman tarifsiz bir mutluluk yaşadım. Kampüse ilk geldiğim gün her tarafı gezmiştim ve o zaman kendime bir söz vermiştim. Bu bölümü birincilikle bitirecektim. Sözümü tuttum.