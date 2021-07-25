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13 yıl tedavi gördü, iyileşti birincilikle mezun oldu!

Fatma Canan Çankaya, 13 yıl önce kıkırdak ve kemik problemleri nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun soluklu bir tedavi sürecine başladı. Birbiri ardına ameliyatlar geçirdi. Bazı dönemler 65 gün hiç yataktan kalkmadan tedavisi sürdü. Tedavisi yıllarca sürdü. Çocukluğu Tıp Fakültesi Hastanesinin odalarında, koridorlarında geçti. O günlerde iki hedefi vardı önce iyileşmek, sonra da kendisini sağlığına kavuşturacak Ankara Üniversitesi’nin öğrencisi olmak.

Başak KAYA
Güncellenme: 08:44, 25/07/2021
Hayat HaberleriYaşam
13 yıl tedavi gördü, iyileşti birincilikle mezun oldu!

Ameliyatları devam ederken sınava girdi ve ilk tercihi olan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünü kazandı. Başarısını 4 yıl süren üniversite yıllarında da devam ettirdi ve birincilikle mezun oldu. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Necdet Ünüvar ve Fen Fakültesi Dekanı Prof. Sait Halıcıoğlu'nun elinden diplomasını aldı.

Rektör Ünüvar, 13 yıl önce sağlığı için geldiği üniversiteden çalışkanlığı ve azmi sayesinde birincilikle mezun olan Çankaya'yı gönülden kutladığını belirtti.

SÖZÜMÜ TUTTUM

Çankaya ise sevinci şöyle anlattı: Çocukluğumun geçtiği tıp fakültesi hastanesinin koridorları ve uzun soluklu tedavi sürecim bu üniversiteyi ve bölümü seçmemde en büyük etken oldu. Üniversite tercih sonuçları açıklandığı zaman tarifsiz bir mutluluk yaşadım. Kampüse ilk geldiğim gün her tarafı gezmiştim ve o zaman kendime bir söz vermiştim. Bu bölümü birincilikle bitirecektim. Sözümü tuttum.