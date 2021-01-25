Doğu’dan manzaralar: Buz üstünde halay , köy meydanında iglo

Kış ayları zorlukları bir yana Doğu Anadolu’nun birçok köşesinden muhteşem manzaraları da beraberinde getiriyor. Kimi donan göl üzerinde halay çekiyor, kimi maç yapıyor… Diğer tarafta internetten yaptığı araştırmayla köy meydanına iglo ev inşa eden bile var.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Arin Gölü soğuk havalardan dolayı yüzeyi buz tutunca, köyde bulunan 7'den 70' her kesimin eğlence alanı oldu.

İlçeye bağlı Göldüzü Köyü kenarında bulunan ve her yıl Ocak ve Şubat aylarında tamamen buz tutan gölün üzerinde gençler futbol oynarken orta yaşlı vatandaşlar ise bağlama eşliğinde halay çekiyorlar.



Onlarca futbol sahası büyüklüğündeki Arin Gölü yaz aylarında Flamingolara ev sahipliği yaparken kış aylarında ise misafirleri insanlar oluyor. Köy meydanında bir araya gelen gençler, çocuklar ve köyün ileri gelenleri havanında güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini donan gölün üzerine atıyorlar. Gölün üzerindeki buzun katmanının yaklaşık 50 santimetre olduğunu söyleyen köylüler, bazen de mangallarını alıp piknik bile yaptıklarını ifade ettiler.

132 YILDA TAMAMLANAN TARİHİ TAŞ YOL BUZ TUTTU

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yapımı 132 yıl süren 8 kilometre uzunluğundaki tarihi Taş Yol, Sibirya soğuklarının etkisi ile buz tuttu. Çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumlarıyla dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alan Taş Yol bu görüntüsü ile görenleri hayran bırakıyor.

Erzincan kent merkezine 150 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinde bulunan ve yaz aylarında ziyaretçilerin akınına uğrayan tarihi Taş yol, aşırı soğuklarla birlikte buz tuttu. Dev sarkıt ve dikitlerin oluştuğu tüneller ve virajlar görenleri hayran bırakıyor.

YULİYA CİRİT ATTI

ATA sporu olan ciritin yaşatıldığı Kars’ın Selim ilçesi son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Pandemi nedeniyle turist kafilesini getiremeyen Rus rehber Yuliya Nikolskaya, Kekeç köyüne gelerek cirit özlemini giderdi.



ÇOCUKLAR İNTERNETTEN ARAŞTIRARAK KÖY MEYDANINA İGLO YAPTI

Artvin'in en çok yağış alan ilçelerinden biri olan Ardanuç ilçesi Geçitli köyünde yaşayan Hakan Öztürk, çocukları kendisinden eskimo evi (iglo) yapmasını isteyince, internetten araştırarak köy meydanına iglo ev yaptı. Çatısına Türk bayrağını astığı kar evinin içinde girerek çocuklarıyla birlikte çay keyfi yaptı.



İHA-DHA