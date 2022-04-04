HAYAT
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14 aylık kayakçı

Alperen bebeğin kayak keyfi görenleri şaşkına çeviriyor. Yaşıtları yürümekte zorlanırken o, kayak pistinin tozunu attırıyor.

Yayınlanma: 12:22 - 04 Nisan 2022 Güncellenme:
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Ailesiyle Artvin’deki Atabarı Kayak Merkezi’nde eğlenen 14 aylık Alperen Bıyık’ın kayağa olan ilgisi, kayak antrenörü Fikri Özkan'ın dikkatini çekti.

Özkan, ailenin onayını aldı ve minik Alperen kayak eğitimlerine başladı.

Kısa sürede dengede durmayı öğrenen ve antrenör eşliğinde kaymaya başlayan Alperen, iki haftada aldığı 4 saatlik eğitim sonrasında kısa mesafeleri kaymaya başladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kayak Antrenörü Fikri Özkan, “Kayak malzemelerine ve kayanlara ilgisini görünce ebeveyninden izin alarak kayağı deneyebileceğimizi, eğer ilgi gösterilirse çocuğun kayabileceğini söyledim. Sonra piste çıkardım. Kendi kendine denge kurma yeteneği ve kayma cesareti gördük. 1,5 yaşından sonra özel ilgi gösterilirse pistte tek başına kayabilecek konuma gelecektir. Meslek hayatımda ilk defa 14 aylıkken kayak yapan çocuk görüyorum. Özel ilgiyle biraz da olsa kaydırmaya başladık. Bir daha geldiğinde daha güzel kayacağına inanıyorum” dedi. (İHA)

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