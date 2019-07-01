14 kadın sürücü AB projesiyle yeterlilik belgesi aldı

Bir Avrupa Birliği (AB) projesi olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile iş birliği içinde yürütülen “Mahir Eller” projesine İzmir Metro A.Ş., bünyesindeki 3 meslek grubu da dahil edildi. Proje kapsamında, “Kent içi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı” ve “Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü” meslek gruplarında personeli belgelendirilen ilk kurum olmayı başaran İzmir Metro A.Ş. proje kapsamında en fazla kadın sürücü personeli barındıran kurum olma unvanını da elde eti.

Projeye dahil edilen İzmir Metro A.Ş.nin 16 personeli “Kent içi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı”, 33 personeli “Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü”, 20 personeli ise “Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü” kategorilerinde yeterlilik belgesi almaya hak kazandı. “Katener Bakım Personeli” ve “Trafik Kontrolörü” meslek gruplarında proje kapsamında belgelendirilen ilk kurum İzmir Metro A.Ş. oldu. “Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücülüğü” programına katılan İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı’nda görevli 20 tren sürücüsünün 14’ünün kadın olması da dikkat çeken bir diğer unsurdu.

İzmir’in kadın metro ve tramvay sürücüleri, projede kadınların en yoğun olarak temsil edildiği meslek grubunu oluşturdu. Programa katılanlar, yeterlilik belgesine hak kazanmak için önce teorik sınava tabi tutuldu, başarı olanlar ise sahada sınava alındı. Değerlendirme, ulusal meslek standartlarına ve yeterliliklerine göre yapıldı. Böylece projeye dahil edilen İzmir Metro A.Ş. personelinin tamamı, yeterliliğinin ulusal meslek standartlarında olduğunu kanıtladı.

AB finansmanı ile yürütülen proje, TOBB iş birliği ile 12 ilde mesleki yeterliliği tescillenen personel yetiştirmeyi amaçlıyor. Projenin İzmir ayağını Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) yürütüyor.

İHA