14 Şubat güllerinde ‘kara leke’

İzmir’in Menderes ilçesi Türkiye’de kesme çiçek üretiminin yüzde 45’ini karşılıyor. Özellikle özel günler için bin bir emekle dikilen çiçekler, hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor.

Geçen yıl pandeminin başlaması nedeniyle zor bir dönem geçiren Menderesli üreticilerin umutları, bu yıl da sele kapıldı. Geçen gün İzmir'de meydana gelen sel felaketinde, dereye yakın olan seralar su taşkınından dolayı zarar gördü. 14 Şubat Sevgililer Günü için kesime hazırlanan gül ve diğer çiçeklere balçık bulaştı. Sevgililer Gününün sembolü güllerde ise ‘kara leke’ hastalığı nedeniyle çürümeler oluştu.

Üreticiler, ürünlerinin yüzde 80’inin zarar gördüğünü ifade etti.

“UMUTLARIMIZ GİTTİ”

Abdurrahman Ancak isimli üretici: “Selden dolayı zararımız var. Sevgililer Günü öncesi hasat yapacaktık ama yapamayacağız. 5-10 gün içerisinde bu çiçekler çürüyecek. Darbeyi yedi. Kara leke hastalığından zarar görecekler. Çiftçilerin bütün umudu bu çiçekti. Şimdi umutlarımız gitti. Bizim bölgede 15 dönümlük arazi var, bu arazinin 10 dönümü zarar gördü. Bin demet yapacakken, 150 demet zor yaparız. Yüzde 70-80 zararımız var. Kurtarabileceklerimizi kurtaracağız. Dereden gelen çamurlu su, gülde kara leke hastalığı, kelle çürüklüğü yapar. Kara leke hastalığı yaprak dökülmesi ve kökte kurumaya neden olacak.”

Serasındaki çiçekleri zarar gören Havva Çitlik: “Yağmur yağdığında seraların olduğu tarafa geldim. Kızımı görüntülü aradım, ‘anne oradan kaç’ dedi. Kendimi seranın başına attım. Sonra diğer seranın başına geçtim. Arkamdan sanki bir kar kütlesi geliyordu. Kendimi eve zor attım. Çiçeklerimiz zarar gördü. Sadece gül değil, diğer çiçeklerimiz de zarar gördü. 27 senedir buradayız, Sarıçay Deresi’nin bu kadar taştığını ilk kez gördüm.”

İbrahim Binek isimli üretici: “Üreticiler olarak beklentimiz, 14 Şubat Sevgililer Günü. Bu günde istediğimiz piyasayı bulamadığımız zaman randıman alamıyoruz, ürettiğimiz malın kalitesinin karşılığını alamıyoruz. Eskiye oranla yarı yarıya fiyat düşüşü var. Üretici olarak fiyatların yükselmesini istiyoruz.”

“TELAFİ EDECEĞİZ”

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Menderes, yağışlar sonucu büyük bir sel felaketi yaşadı. Selde iki vatandaşımızı kaybettik. Derelerin taşması sonucu birçok alan zarar gördü. Birçok hayvan öldü, birçok evi ve derelere yakın olan seraları su bastı. Menderes, Türkiye'nin kesme çiçek üretiminin yüzde 45'ini karşılayan bir ilçe. Karanfil ve gül üretiminde büyük bir potansiyelimiz var. Çiftçilerimiz de 14 Şubat'ı dört gözle bekliyor ama seralarda su basması sonucunda birçok alan zarar gördü. Su basan seralardaki güllerde ‘kara leke' dediğimiz hastalık oluştu. Bu sebeple çiftçi bir sene boyunca emeğinin karşılığını alamayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile sahayı dolaştık, zarar gören yerlerin tespitini yaptık. Tüm bunların kaydını oluşturuyoruz ve telafi edeceğiz” dedi.

“250 DÖNÜMLÜK ALANDA SORUN VAR”

Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli de, “Orman yangınlarından dolayı bütün tomruklar dere yataklarını, köprüleri, menfezleri tıkadı. Bu yüzden sel felaketi büyük. Ağaçlar yeniden yetişmediği sürece bu sel felaketleri ile bir daha karşılaşabiliriz. Çatalca, Yeniköy, Sarıçay ve Altıntepe güzergahındaki bütün derelerin temizlenmesi gerekiyor. Dere yataklarının temizlenmesi, geniş köprüler kurulması lazım. Dere kenarlarındaki çiftçilerimizde zarar var. Henüz hasar tespiti sonuçlanmadı ama 250 dönümlük alanda sorun olabilir” diye konuştu. (İHA)