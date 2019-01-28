14 Şubat hangi güne denk geliyor? 14 Şubat Sevgililer Günü neden kutlanır?

14 Şubat Sevgililer Gününe kısa bir süre kaldı. Sevgilisine sürpriz yapmak isteyenler planlarını şekillendirecek. Bu yüzden de 14 Şubat'ın hangi güne denk geldiğini merak ediyorlar. Peki 14 Şubat hangi güne denk geliyor?

Yüz yıllar önce kutlanmaya başlanan ve Roma’ya kökeni Roma’ya kadar devam eden Sevgililer Günü, her yıl şubat ayında bir ritüel halinde gerçekleştirilmeye devam edilmektedir. Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü’nün bu yıl hangi güne denk geldiğini araştıran vatandaşlar, o güne özel etkinlik planlarını şimdiden oluşturmak istiyor. 14 Şubat bu yıl perşembe gününe denk geliyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Bir ritüel olarak her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma'yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma'daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.

Aziz Valentina ise Cladudius'un hükümdarlığı zamanında Roma'da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias'un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat’ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü.