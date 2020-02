14 Şubat Sevgililer Günü’nde mor iğneli eylem

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından Belediye Meydanı'ndaki Kadın Ağacı önünde “Aşka dair dayatılan aşka itirazımız var” eylemi düzenlendi. Ellerinde dev pankartlardaki A, Ş, K harfleri ile meydana gelen kadınlar düdük çalarak dikkat çekti. Belediye meydanından geçen erkekler de kadınların eylemini ilgiyle izledi.

ERKEKLERİN AŞKI KADINLARI ÖLDÜRÜYOR

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan yaptığı açıklamada “Bugün 14 Şubat, bugün hediye almıyoruz, hediye alınmasını da istemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki erkeklerin aşkı kadınları öldürüyor. Erkeklerin aşkı şiddet üretiyor o yüzden de bu gün aşk kelimesini yazıp içeriğine de şiddetin ne olduğunu tanımladık, mor ellerimize mor iğneler aldık. Artık susmak yok. Taciz edene iğneyi batıracağız. Biliyoruz ki her yerde, her bölgede, her mahallede, her evde, her sokakta, her okulda, her iş yerinde tacize uğruyoruz. Dolayısıyla 14 Şubat bizim için aşkın kutsanması değil, öldüren aşkın normalleştirilmesidir. O yüzden 14 Şubat’ları protesto ediyoruz. Aşktan önce, erkekler kadınlara uyguladıkları şiddetten vazgeçsinler. Bunun bedelini üstlensinler, ondan sonra bize aşktan bahsetsinler. Dolayısıyla kadınlar artık itiraz ediyor ve bu itirazların rengi mor, bunun bir de iğnesi var. Utanmıyoruz. Utanması gerekenler ve suçu üstlenmesi gerekenler erkekler ve onların iktidarları” dedi. Erozan'ın açıklamasına kadınlar düdüklerle ve alkışlarla destek verdi.