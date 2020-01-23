14 yaşında kendi elektrikli aracını yaptı

Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü 9. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Aldemir, uzun süredir hayalini kurduğu elektrikli aracı kendi imkanlarıyla tasarlayarak yapmayı başardı. Küçük yaşlarından bu yana bu arabanın hayalini kurduğunu söyleyen Muhammed Ali Aldemir, “8-9 yaşındayken tahtadan da yapıyordum böyle şeyler. Önce arkadaşlarım söyledi, müdürümüz Muharrem hocanın da yardımlarıyla özel çalışma alanlarımız vardı. Elektrikli otomobil projesinin bir parçası olmak istiyorum. Sanayide demirini falan ayarladık. Sanayideki büyüklerimin yardımıyla kaynak işlerini yaptık. Motorumuz mıknatıslı sistem. Fren sistemi de gazı kestiğimiz anda zaten kendisi duruyor. 60 volt 60 amper 5 tane jel aküyle çalışıyor. Arka tekerleri satın aldık, ön tekerlerini kendimiz uydurduk. Direksiyonu da elimizde çıkma bir buffer vardı, arka kapağını sökerek yaptım” dedi.

“BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM”



Babası Yılmaz Aldemir (42), oğlunun yetenekli bir çocuk olduğunu ifade ederek, “Oğlumun zaten el becerileri yüksekti. Küçüklüğünden beri değişik değişik materyallerle uğraşıyordu. Sürekli bir şeyler yapma peşindeydi. O yüzden kendisini endüstri meslek lisesine yönlendirdik. Sonrasında Türkiye'nin ihtiyacı olan elektrikli otomobile ülkemizden önce kendisi ulaştı. Başarılarının devamını diliyorum. Hepimiz kardeşleri olsun ben oluyum, çevredeki esnaf arkadaşlar olsun hepsi destekledi. Sonunda 60 volt 60 amper yaklaşık 5 beygir gücündeki arabaya ulaştı. Daha güçlü bir şeyler yapması için devlet büyüklerimizin desteği olursa daha farklı projeleri de var kendisinin özellikle insansız hava aracı konusunda başarılı olacağına inanıyorum” dedi. (İHA)