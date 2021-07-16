14 yaşındaki Azat yıldız olacaktı

Kentte 2 Temmuz günü aniden bastıran şiddetli yağış ve fırtınada Nişancıpaşa Mahallesi Çokalca Cami Sokakta sele kapılan Azat Yapşıklı, tutunduğu bir apartmanın girişindeki doğalgaz borusunda elektrik akımına kapıldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Azatın 12 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi, Azat Yapşıklının organlarını bağışlama kararı aldı. Azat’ın alınan sol böbreği, Yeniyüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, sağ böbreği Akdeniz Üniversitesi, karaciğer ve bağırsağı ise İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

Anne ve babası bir süre önce boşanan Azat Yapşıklı’nın annesi Çiğdem Yapşıklı ve kardeşi Berat ile yaşadığı belirtildi. Babasının cezaevine girmesinin ardından Azat’ın ilkokulda eğitimin bıraktığı ve sokaklarda mendil satarak, ailesini geçindirmeye çalıştığı belirtildi. Suya kapıldığı gün üzerinden 74 lira çıkan Azat’ın hayali futbol yıldızı olmaktı. Gün boyu mendil satan Azat’ın akşamları da futbolcusu olduğu Fatihspor Kulübü’nün antrenmanlarına gittiği kaydedildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Azat Yapşıklı, Kıyık semti Yeni Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından, Acıçeşme Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Çiğdem Yapşıklı ve yakınları, Azat’ı gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurladı.

‘AİLESİNE BAKIYOR, BABASINA PARA GÖNDERİYORDU’

Amcası Yücel Atan, Azat’ın çok iyi bir çocuk olduğunu ve anne babası ayrılmasının ardından sokaklarda mendil satarak ailesine destek olup cezaevindeki babasına para gönderdiğini söyledi. Azat’ın hayalinin iyi bir futbolcu olmak olduğunu belirten Atan, “Azat, 10 numara bir çocuktu ve oynadığı Fatihspor Kulübü’nün gelecek vadeden futbolcusuydu. Çok üzgünüz, acımız büyük. Sokaklarda mendil satarak ailesini katkı sağlıyor, ayrıca futbol oynuyordu. Kazandığı parayı cezaevinde bulunan babasına gönderiyordu. Babası cezaevinde olduğu için kardeşiyle ona ben bakmakla hükümlüydüm. Elimden geldiği kadar zaten yardım ediyordum hep onlara. Zaten halimizde ortada” dedi.

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Azat’ın ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, “2 Temmuz günü sel sularında elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakıma kaldırılan Edirne Fatih SK kulübümüzün 2007 doğumlu geleceğin yıldız adayı futbolcusu evladımız Azat Yapşıklı’nın verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Işıklar içinde uyusun, mekanı cennet olsun; Yapşıklı ailesine, sevenlerine Edirne Fatih SK ve camiamıza sabırlar diliyoruz” denildi.



(DHA)