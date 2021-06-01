1,5 ay sonra ilk yürüyüş… ‘Dünyaya yeniden gelmiş gibiyiz’

Çanakkale’de corona virüsü tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 15 Nisan’da halkın kullanımına kapatılan park, bahçe ve sahiller, ‘kadameli normalleşme’ kararları doğrultusunda 1,5 ay sonra yeniden açıldı. Kentin yaz aylarında gözde mekanı kordon boyunda vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yürüyüşe çıktı.

Ailesiyle kordonda sabah yürüyüşü yapan Hakan Ay, “Sık sık kordona geliyoruz. Kordonun yasaklardan sonra açılması bizi çok mutlu etti. Köpeğimizi de gezdiriyoruz. Çocuklarımızla temiz hava alıyoruz. Bir buçuk aydır evdeydik. Çok sıkıldık. Kordona çıkıp, temiz hava almak gerçekten iyi geliyor” dedi.

Devrim Deniz ise, “Kordonun açılması çok iyi oldu. Sanki dünyaya yeniden gelmiş gibiyiz. Çok mutluyuz. Umarım bir daha kapanmaz” diye konuştu.

“BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ MEKAN”

Kemal Türk de, “Bugün artık kordon açıldı. Biz de çıktık, hem yürüyüş yapıyoruz, hem de bisikletimizle geziyoruz. Kordon bizim için vazgeçilmez mekan” ifedelerini kullandı. (DHA)

