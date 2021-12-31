15 bin kilometre yol katetti… 6 milyon kişi izledi

Muğla'da yaralı halde bulunduktan sonra uydu takip cihazı takılıp 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan tekrar denize bırakılan 'caretta cinsi deniz kaplumbağası Tuba, 15 bin kilometre yol katetti.

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2019 yılında yaralı bulunan caretta carette türü deniz kaplumbağasına Tuba adı verilmişti. Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi iribaş deniz kaplumbağası Tuba, üzerine uydu takip cihazı takılarak 28 Ağustos 2019’da tekrar İztuzu Plajı’ndan denize bırakılmıştı. Geçen sürede Tuba, 15 bin kilometre yol katederek Adriyatik Denizi’ne ulaştı. Tuba’nın rotasını gösteren harita ise 6 milyondan fazla görüntülenip izlendi.

“TUBA’YI İZLEDİĞİMİZ SÜRE ÇOK UZUN”

DEKAMER Bilimsel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Doğan Sözbilen, kaplumbağa Tuba’nın 15 bin kilometreden fazla yol katettiğini; Yunanistan, İtalya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ, Malta ve en son Hırvatistan açıklarında olduğunu söyledi.

Tuba’nın uydu takip cihazıyla izlenen kaplumbağalar arasında en ünlüsü olduğunu ifade eden Sözbilen, “Kaplumbağaları uydu takip cihazıyla genelde kırsal alanlarda takip ediyoruz. Ancak Tuba açık denizde bir yaşam davranışını gösterdi. Bunun da etkisiyle herkes evdeyken haritasını izlemeye başladı. Şu anda 6 milyon izleyicisi oldu. Bize ‘Tuba ne yapıyor, nerede?’ diye soranlar oluyor. Normalde maksimum 1,5 yıl izleme yaparken Tuba 2,5 yıla yaklaştı. Tuba’yı izlediğimiz süre çok uzun” dedi.

“ÖNEMLİ VERİLER SAĞLAYACAK”

Sözbilen, sözlerini şöyle sürdürdü: “İzlediğimiz kaplumbağalar arasında ilk kez Adriyatik Denizi’ne ulaşan kaplumbağa olma özelliği de taşıyor. Bu yıl havalar soğuyunca güneye inmesini beklerken, ilk defa kuzeye doğru ilerledi ve şu ana kadar takip ettiğimiz en kuzeydeki noktaya ulaştı. Daha da ilerlemeye devam ediyor. Toplamda 15 bin kilometre yol katetti. Düzenli veri gönderiyor. Tuba, tekrar yuva yapmak için Türkiye’ye geldiğinde karşılaşırsak, yeni bir cihazla da ikinci bir göç yolculuğunda takip etmeyi planlıyoruz. Hep aynı yolları mı kullanıyor? Yoksa farklı alanlara mı gidecek? Bu tür bilgileri elde etme açısından önemli veriler sağlayacak.”

Toplamda 16 kaplumbağanın izlendiğini belirten Sözbilen, “13’ünü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle izliyoruz. Diğer kaplumbağaları da destekçilerimiz sayesinde izliyoruz. Daha çok veri toplayarak kaplumbağaları daha çok korumayı hedefliyoruz” diye konuştu. (DHA)



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