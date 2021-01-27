15 bin liraya yenilendi: 30 yaşındaki Serçe uçmaya hazır

10 yıldır arkadaş olan Bedirhan Uygun (23) ile Oğuzhan Çakır (23) araçlara olan meraklarından dolayı üniversitede makine mühendisliği bölümlerini tercih etti. Ordu’nun Ünye ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Bedirhan Uygun, İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde eğitim görürken, arkadaşı ise Kocaeli'de aynı bölümü kazandı. Araçlara olan meraklarını anlatmak için bir video platformundan kanal açarak bilgiler veren iki arkadaş, sonrasında ise kendi bütçeleri ile hurda bir aracı toplamaya karar verdi.

2,5 AY SONRA TRAFİĞE ÇIKARTTILAR

Bir süre önce İstanbul’da bulunan bir tanıdıklarından düşük bir fiyata hurda haldeki 1990 model Serçe marka otomobil satın alan iki öğrenci, çekici ile aracı Kocaeli’ne getirerek bir sanayi ustasının malzemelerini kullanıp toplamaya başladı. Aracı ilk aldıklarında sadece kupası, motoru ve şanzımanı bulunan ancak çalışmayan araç üzerinde 2,5 ay çalışıp öğrenci harçlıklarından da biriktirdikleriyle malzemeleri satın alıp 15 bin lira para harcayarak kullanıma hazır hale getiren Bedirhan ve Oğuzhan, trafik muayenesini ve sigortasını yaptırdıkları aracı günlük olarak kullanmaya başladı.

İki arkadaş, aracı yapım aşamasında çektikleri videoları da, açtıkları kanaldan ve sosyal medya hesaplarından paylaşarak, insanlara duyurmaya çalışıyor.

“USTALARA BAŞVURMADAN KENDİMİZ TOPARLADIK”

Projenin, kendilerini meslek hayatında da geliştirdiğini ve bilmedikleri bazı şeyleri bu sayede öğrendiklerini ve el becerilerini geliştirdiklerini ifade eden Bedirhan Uygun, “Araç 1990 model Serçe. Bizim aldığımızda bu araç hurda haldeydi ve içerisinde hiçbir şey yoktu. Sadece kaportası vardı, onun dışında tüm işlerini anladığımız kadarı ile biz kendimiz yaptık. Çok fazla ustalara başvurmadan, Kocaeli’nde bir ustamızın iş yerinde bu aracı biz kendimiz toplamaya çalıştık” dedi.

“15 BİN LİRAYA YÜRÜYEN BİR ARAÇ ORTAYA ÇIKTI”

Aracın şu anda trafik muayenesinin olduğunu ve trafiğe çıkmaya uygun olduğunu aktaran Uygun, “Bu aracın, muayene ve sigorta ücreti hariç 15 bin lira kadar maliyeti oldu. Bizim için en gurur verici nokta ise eski ve klasik niteliği olabilecek bir aracın yeniden kazandırılması oldu. Bu araçları hurdaya ayırıp satıyorlar. Biz bunu yeniden ekonomiye kazandırmak adına çöpe gitmesine gönlümüz el vermedi. Şu anda yeniden trafiğe çıkarttık ve diğer araçlar gibi gündelik olarak kullanıyoruz. Bunları yaparken de tamamıyla öğrenci bütçesi ile yaptık diyebiliriz” ifadelerini kullandı. (DHA)