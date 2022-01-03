15 dakika arayla ama farklı yıllarda doğdular

California'da dünyaya gelen ikizler 15 dakika arayla ancak farklı yıllarda doğdular. Bebeklerden biri 2021'de yılbaşı gecesinde gece yarısından birkaç dakika önce, diğeri ise 2022'de tam gece yarısında doğdu.

Sozcu.com.tr

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Anne Fatima Madrigal, bebek Alfredo Antonio Trujillo’yu saat 23:45’te doğurdu. Sadece 15 dakika sonra, Alfredo’nun kız kardeşi Aylin Yolanda Trujillo, farklı bir doğum günü ile tam olarak gece yarısında doğdu.

People tarafından elde edilen bir basın açıklamasında Madrigal, “İkiz olmaları ve farklı doğum günleri olması benim için çılgınca. Gece yarısı gelmesine şaşırdım ve mutlu oldum.”

Hastanede aile doktoru olan Dr. Ana Abril Arias, benzersiz zamanlanmış doğumları “kariyerimin en unutulmaz doğumlarından biri” olarak niteledi.

Arias, yayında “Bu küçüklerin 2021 ve 2022’de buraya güvenli bir şekilde ulaşmasına yardımcı olmak mutlak bir zevkti. Yeni Yıla başlamak için ne harika bir yol!” dedi.

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