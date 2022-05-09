15 gün yaşıyor… Koparmanın cezası 109 bin lira

Van'da endemik bir tür olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleyi koparanlara 109 bin 593 lira ceza uygulanacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İlkbahar mevsiminde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında ‘ağlayan gelin’ olarak bilinen ters laleler görsel şölen sunuyor.

Genellikle hüznü çağrıştıran, ancak Doğu’da kışın bittiğini müjdeleyen ters laleler, mahalle sakinleri tarafından korunuyor.



Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi’ndeki Seyit Sultan Hacı Zübeyt Türbesi’nin hemen yanı başında bulunan alanda ters lalelerin açmasıyla da güzel manzaralar oluştu.

Yılın sadece 15 günü yaşayan ters laleyi koparanlara ise biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten 109 bin 593 lira idari para cezası uygulanacak. (İHA)