Ramazan bayramı ve Cuma mesajları: Bayramınız ve Cumanız mübarek olsun!

Ramazan bayramı ve Cuma mesajları: Bayramınız ve Cumanız mübarek olsun!

Onbir ayın sultanına hüzünle veda eden müminler, Ramazan Bayramına neşe içinde merhaba diyor. Güne bayram namazını kılarak başlayanlar sevdikleri ile bayramlaşıyor. Ancak bu özel günde bazıları var ki sevdikleri ile bir araya gelemedi. Günümüz teknolojisi bu noktada devreye giriyor. Sevdiklerinize bir mesaj ile ulaşabilirsiniz. Hem Cuma hem de bayram kutlamasını tek seferde yapabilmeniz için en güzel Cuma ve Ramazan Bayramı mesajlarına haberimizden erişebilirsiniz. Mutlu bayramlar diliyoruz.

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İslam alemi yılın en mübarek günlerini idrak ediyor. Bir aylık orucun ve ibadetin ardından Ramazan Bayramı geldi. Bu sene bayram mübarek Cuma gününe denk gelerek daha da anlamlandı. Sevdikleri ile bir araya gelme fırsatı yakalayamayanlar yine de onları ihmal etmeyip iletişim kurmayı planlıyor. Siz de bayram ve cuma gününün birleştiği bu özel günde en güzel cuma ve bayram mesajlarını haberimizden okuyup sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

2018 EN GÜZEL RAMAZAN BAYRAMI VE CUMA MESAJLARI

*Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel cuma gününde Ramazan bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Ramazan Bayramınızı Kutlarım. Hayırlı Cumalar…

*Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Cuma günün mübarek, Ramazan Bayramın kutlu olsun…

*Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar…

*Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar ve Cumalar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız ve Cumanız kutlu olsun!

*Mübarek Cuma gününe denk gelen şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…Hayırlı Cumalar…

*Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan Yüce Yaratan Allah(c.c.), hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Bu Ramazan bayramında dualarımız Yüce Allah'a. Mübarek Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah. Hayırlı Cumalar…

*Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar! Hayırlı Cumalar…

*Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı ve Cuma günü tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

*Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun. Hayırlı Cumalar…

*En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı Cumalar…

*Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

*Allah’a şükürler olsun Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…Hayırlı Cumalar…

*Sana gelen her iyilik Allah’tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

*Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız ve Cumanız mübarek olsun.

*Güzel Düşünceler Nefeslere Dolarsa Güzel Dualar Olur, Dua ise Yüce ALLAH’a Gider Nur Olur, Gökyüzünde Buluşan Dualarımızın NurLanması ümidiyle Bayramınızı Kutlarım..

* Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah’ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız ve bayramınız mübarek olsun…