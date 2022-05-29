15 metre yüksekten göle çakıldı

Fransa’da “uçan adam” ismiyle nam salan Franky Zapata, 15 metre yüksekten göle çakıldı. Zapata'nın tedavi altına alındığı bildirildi.

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Fransa'da “uçan adam” ismiyle nam salan Franky Zapata, “Flyboard” ismini verdiği uçan kaykayı ile Biscarrosse bölgesinde gösteri yaptığı esnada Biscarrosse Gölü'ne çakıldı. Kontrolünü kaybederek 15 metre yüksekten göle düşen Zapata'nın hastaneye kaldırıldığı ve tedavi sürecinin devam ettiği aktarıldı.

Fransa'da her yıl 14 Mayıs'ta kutlanan Bastille Günü'nde kendi tasarımı olan uçan kaykayı ile uçuş yapan Zapata, 3 hafta sonra Manş Denizi üzerinden 22 dakikada geçişiyle akıllara kazınmıştı.

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