15 tane tost yiyenden para almıyor, üstüne altın veriyor

Bursa'da bir büfe sahibi yaptığı kampanyayla 15 tost yiyenden ücret almıyor üstüne altın hediye ediyor.

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 13 yıldır büfe işletmeciliği yapan Yaşar Korkmaz, 5 ay önce kampanya düzenledi. Bir oturuşta 13 tane tost yiyene gram altın 15 tane yiyene ise çeyrek altın hediye ediyor.

13 ve 15 tane yiyemeyenden ise kaç tane tost yediyse ücretini alıyor. Bu sayede talepleri artan Korkmaz, satışlarını daha da artırmayı hedefliyor.

“GÜNDE 5 KİŞİ KATILIYOR”

Yaşar Korkmaz, “Büfemizde 13 tane tost yiyene gram altın hediye ediyoruz. 15 adet yiyene ise çeyrek altın veriyoruz. Tostu yiyemeyenden ise kaç tane tost yiyeceğini belirttiyse o kadar tost parası alıyor. Günde 5 kişi kampanyaya katılıyor” dedi.

Kampanyaya katılan vatandaşlar “Buraya 13 ve 15 tane tost yemeye geldik. Tostları yersek altınları alacağız” diye konuştu. (İHA)