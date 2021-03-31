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15 yaşındaki Fatma’dan 5 gündür haber yok

Ülkelerindeki iç savaştan canlarını kurtararak yaklaşık 7 yıl önce Diyarbakır'a sığınan Aldibu ailesinden 15 yaşındaki engelli Fatma'dan 5 gündür haber alınamıyor. Baba Aldibu, kızının bulunması için yetkilerden yardım bekliyor.

Güncellenme: 11:47, 31/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
15 yaşındaki Fatma’dan 5 gündür haber yok

Yaklaşık 7 yıldır Diyarbakır Bağlar ilçesinde yaşayan Suriyeli Aldibu ailesi, kağıt toplayarak geçimini sağlıyor.

KAĞIT TOPLAMAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz cuma günü Yenişehir ilçesi Ofis semtinde annesiyle kağıt toplamaya çıkan zihinsel engelli 15 yaşındaki Fatma Aldibu, ortadan kayboldu.

5 gündür kızından haber alamayan baba Fahad Aldibu, evladının bulunması için yardım istedi.


“ABLAMIN AKLI YERİNDE DEĞİL” 

Ablasının cuma günü annesiyle kağıt topladığını ve kaybolduğunu anlatan Nedeh Aldibu, o günden beri Fatma’dan haber alamadıklarını söyledi.

Aldibu, “Ablamın aklı yerinde değil. Karakola gittik, numara aldılar. O günden beri ablamı arıyoruz. Yetkililerin bize yardım etmesini bekliyoruz” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:11:46,