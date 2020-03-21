15 yıl önce basılan kitapta virüs salgını ile ilgili dikkat çeken satırlar

ABD'li medyum Sylvia Browne ve Lindsay Harrison tarafından 15 yıl önce yazılan Kehatler kitabında 2020'de akciğerlere saldıran zatürre benzeri bir hastalığın çıkacağını kaleme aldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan bir video, ABD’li medyum Sylvia Brown ile Lindsay Harrison’ın 15 yıl önce kaleme aldığı Kehanetler kitabında corona virüsü benzeri bir salgından bahsettiğini ortaya koydu.

Kitabın 210. sayfasında şu ifadeler geçiyor:

“2020’lerde, akciğerleri ve bronşları ciddi oranda etkileyen, tedaviye ise zalimce direnen zatürre benzeri bir hastalığın patlaması nedeniyle ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok daha fazla insan göreceğiz. Hastalık hakkında kafa karıştırıcı olan şey ise; bir kış boyunca müthiş bir paniğe yol açtıktan sonra, on yıl içerisinde hem sebeplerini hem de tedavisini gizemli bırakarak tamamen ortadan kaybolması olacak.”