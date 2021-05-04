15 yıl önce sahiplendiği kaplumbağayı evladı gibi seviyor

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, 15 yıl önce çocukların elinde aldığı yavru kaplumbağayı sahiplendi.

Kibrit kutusuna koyarak eve getirdiği kaplumbağayı bakmaya başlayan Artut, onun her ihtiyacını karşıladı.

Aradan 15 yıl geçmesine rağmen kaplumbağaya hâlâ gözü gibi bakan Artut’un kaplumbağa sevgisi görenleri hayrete düşürüyor.

“GÜNLERCE AĞLADIM”

Bir ara ‘Kaplum’ adını verdiği kaplumbağasının kaybolmasına çok üzüldüğünü söyleyen Artut, “Ben nereye gidersem peşimden gelir, benden hiç ayrılmaz. Küçükken bir gün bahçede olmadığını fark ettim. Toprağa girmiş bilmiyordum. Günlerce ağladım ve çok üzüldüm. Aradan bir ya da iki yıl geçmişti, bahçe işleri ile uğraşırken bir de baktım yanıma gelmiş. O zaman nasıl sevindim anlatamam” dedi.

“BAHÇEME ONUN YİYEBİLECEĞİ BİTKİLER EKİYORUM”

Kaplumbağayı kibrit kutusunun içerisinde memleketi Suluova’ya getirdiğini ve 15 yıldır özenle baktığını ifade eden Artut, “Çocuklar onunla oynarlarken buldum. Bir yere bırakmaya kıyamadım. ‘Ormana götür bırak’ dediler ama bırakmak istemedim. 15 yıldır bakıyorum. Kaplumbağa çok yaşıyor diyorlar. Küçük bir bahçem var, yediriyorum içiyorum. Bahçeme ise onun yiyebileceği bitkiler ekiyorum” diye konuştu.

“ANNEM NEREYE GİDERSE PEŞİNDEN GİDER”

Annesinin kaplumbağayı sobanın başında terlik içerisinde üç yıl baktığını söyleyen kızı Aynur Kara ise, şöyle konuştu:

“Annem bu kaplumbağayı üç yıl terliğin içerisinde besledi. Annem nereye giderse peşinden gider. Kaybolduğunda da kargalar yedi diye günlerce üzüldü. Soğanların içerisinden çıkıp yanına gelince çok sevindi.” (İHA)