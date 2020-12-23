150 yıldır aynı yöntemle yapılıyor

Gaziantep'te doğal yöntemlerle üretilen sabuna talep arttı. Zeytin ve zeytin posasından 150 yıldır geleneksel yöntemle üretilen sabun, altı ay boyunca kurumaya bırakılıyor. İşte Antepli ustalardan doğal sabunun tarifi...

Gaziantep’te doğal yöntemlerle zeytinyağı ve zeytin posalarından elde edilen sabun üretimi, 150 yıldır geleneksel yöntemlerle sürdürülüyor. Doğal yöntemlerle hazırlanan sabuna, corona virüsü döneminde de hijyen kurallarına daha çok dikkat edilmesi nedeniyle talep arttı. Peki, Gaziantep’te doğal sabun nasıl yapılıyor? İşte ustasından zeytinyağlı sabun tarifi…

Nizip’te 150 yıldır üretimi yapılan sabunlar sıcak kaynatma usulü ile yapılıyor.

Büyük kazanlarda bitkisel yağların ve kostik ismi verilen sodyum hidroksitin karışımıyla elde edilen sıvı, çalışanlar tarafından açık alanda ilk önce soğukta donduruluyor.

Donan sıvı kubbe şeklinde dizilip 6 ay boyunca kurumaya bırakılıyor. 6 ay sonunda ortaya çıkan sabun Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor.

“GERÇEK SABUN 6 AY BEKLER”

Nizip’te yıllardır sabun üretimi yapan Halil Ünal, ürünün yapım aşamasını şöyle anlattı:

* Nizip’in normal sabunları 6 ay kadar bu kubbelerde bekler. 150 yıldır bu sabunların yüzde 100’ü bitkisel yağlardan yapılır. Zeytinyağı başta olmak üzere defne yağı, aromatik yağlar, pamuk, ayçiçeği gibi bitkilerin tümünün yağından sabun elde edilir.

* Nizip’te sabun ve sabunculuk eski tarihlere dayanır. Zeytinin bolluğu da sabunculuğu da geliştirmiştir. Bizler yeniden eskisi gibi Türkiye’de sabun anlamında büyük bir pazar payına sahip olmak istiyoruz.

“PANDEMİ NEDENİYLE İLGİ ARTTI”

* Corona virüsü döneminde hijyen kurallarına dikkat edilmesi yönünde yapılan uyarıların ardından insanlar daha doğal temizlik ürünlerini tercih etmeye başladı. Böylelikle, zeytinyağlı sabunlara da ilgi arttı.

* Bu durum bizleri mutlu ederken, insanların doğal sabunları kullanmasının sağlıklı olduğu da bu süreçte ortaya çıkmış oldu. (DHA)