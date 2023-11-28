Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti: 150’den fazla torunu var

Kayseri'de 124 yaşında hayatını kaybeden Elmas Kırtepe, 9 çocuk ve 150'den fazla torun sahibiydi.

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Elmas Kırtepe 1 Temmuz 1899 yılında Erzurum’da doğdu. Evliliğinden sonra kan davası nedeniyle ailesiyle birlikte önce Sivas’a, ardından da Kayseri’ye göç etti. Eşinin ölümünden sonra oğluyla birlikte yaşayan Kırtepe’nin yaşı, çocukları tarafından nazar değer inancıyla gizli tutuldu.

Kırtepe, 1 hafta önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Herhangi bir rahatsızlığı olmadığı belirtilen Kırtepe, dün sabaha karşı yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Kırtepe’nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

“1899 DOĞUMLU”

Elmas Kırtepe’nin oğlu Mehmet Kırtepe, annesinin 124 yaşında olduğunu ve hiçbir rahatsızlığı olmadığını söyledi.

Kırtepe, “Annem 1899 doğumlu. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. En son hastaneye gitti. Nefes alamıyormuş. Bıraksan 3-4 kilometre yürüyebiliyordu. Benim yanımda kalıyordu. Şu anda yaşayan 6 kızı ve 3 oğlu var. En büyük çocuğu 90 yaşında. En büyük torunu ise 64 yaşında. İnsanlar annemle fotoğraf çekinmek istiyordu. Soranlara, nazar değmesin diye ‘Annem bu yaşta değil, aslı yok’ diyordum. Annem devamlı yürüyordu. Son 15 gün içinde bitkin düştü. Nefes darlığından dolayı 1 hafta hastanede kaldı. Gece de ruhunu teslim etti. 150’den fazla torunu var” diye konuştu.

“NAZAR DEĞMESİN DİYE ‘KENDİ YAŞI DEĞİL’ DİYORDUK”

Elmas Kırtepe’nin torununun torunu Ferhat İlim (40) ise şöyle konuştu:

“Yaşını kimse bilmiyordu. Nazar değmesin diye ‘Kendi yaşı değil’ diyorduk. Bir yerlere gidip geliyordu. Sürekli geziyordu. Arada kayboluyordu. Bilinci yerindeydi.” (DHA)