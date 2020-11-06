16 kişilik ailede 11 test pozitif

Rusya'nın Perm şehrinde yaşayan ve 2018 yılında ülkenin 'en çocuklu ailesi' olarak nitelendirilen 14 çocuklu Oşepkov ailesinde 11 çocuğun corona virüsü testi pozitif çıktı. Oşepkov ailesi karantinaya alındı.

Rusya’nın Perm şehrinde yaşayan ve 2018 yılında ülkenin ‘en çocuklu ailesi’ ödülünü kazanan 14 çocuklu Oşepkov ailesinin 11 ferdinde corona virüsü tespit edildi.

Oşepkov ailesinde ilk olarak anne ve babanın kaptığı corona daha sonra 11 çocuğa sıçradı. Eve gelen filyasyon ekibi tüm aile bireylerine test yaptı ve 16 kişilik aileden 11 kişinin testi pozitif çıktı.

TEST MALİYETİ 40 BİN RUBLE

Oşepkov ailesi, Rus medyasına yaptığı açıklamada, tüm çocuklar için test maliyetinin 40 bin ruble (4 bin 500 TL) olduğunu belirtti. Oşepkov ailesi, tüm ailenin karantinaya alındığı kaydederek, vatandaşları hastalığa karşı mücadelede duyarlı olmaları konusunda uyardı. (DHA)

