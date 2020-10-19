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16 köpeği zehirleyerek öldürdüler
16 köpeği zehirleyerek öldürdüler
Çanakkale'de köpek katliamı... Biga ilçesinde iki kişi 16 köpeği zehirleyerek öldürdü. Kaymakamlık, şahısların gözaltına alındıklarını açıkladı.
Yaşam 19 Ekim 2020 - 11:04

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağı İdriskoru köyünde geçtiğimiz Cumartesi günü dehşete düşüren bir olay yaşandı. Köyde bulunan 16 köpeği zehirleyerek ölümüne neden olan 2 kişi, Biga Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı.

FOTO: İHA

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Konuya ilişkin Biga Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; “17 Ekim 2020 Cumartesi günü İdriskoru köyümüzde 16 köpeği zehirleyerek ölümüne sebep olan ve hepimizin vicdanını sızlatan olayla ilgili iki şüpheli şahıs, Biga İlçe Jandarma Komutanlığımızın çalışması neticesinde gözaltına alınmıştır. Şahıslar alınan ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etmişlerdir. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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Son güncelleme: 11:09 - 19.10.2020
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