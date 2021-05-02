16 yaşında 100 madalya kazandı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan yelken sporcusu 16 yaşındaki Bilge Nur Yazıcı girdiği bütün yarışmalardan birincilikle çıktı. Bugüne kadar 35 kez Milli Takım formasını giyen Yazıcı, 100'ün üzerinde madalya, 30'a yakın kupa kazandı.

Genç sporcu, “Hedefim çalışmalarımızı hızlandırıp ülkemi 2024 olimpiyatlarında başarı ile temsil etmek. Deniz rüzgar ve doğa ile mücadelemdeki başarı eğitimime yansıyor. Amacım iyi bir pilot olabilmek. Adrenalin tutkusu bu spor ve mesleği seçmeme neden oluyor, denizleri fethettim şimdi gözüm gökyüzünde” dedi.

Bilge Nur Yazıcı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Yazıcı ile bir okulda müdür yardımcılığı yapan öğretmen Nursel Kırabalı'nın kızı. Genç sporcu, Turgutreis Yelken Kulübü'nde antrenmanlarını baş antrenör Ediz Çam ile birlikte sürdürüyor. Yazıcı, sekiz yıl içerisinde girdiği 130'un üzerindeki yarışmanın büyük bölümünde birincilikle çıktı.

ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİ

2017 ve 2018 yıllarında Optimist Türkiye Şampiyonu olan Yazıcı Hollanda, Fransa, İtalya ve Bulgaristan'da katıldığı yarışmalarda ülkemizi başarı ile temsil etti. Yazıcı 2018 yılında İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye takım üçüncülüğü kazandırdı. Yaklaşık 35 kez Milli takım formasını giyen yazıcı bu kez 1-7 Mayıs tarihlerinde İzmir'in Çeşme İlçesi'nde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenecek Laser Milli Takım Kampı'na katılacak.

2017 yılında ilk kez düzenlenen Deniz Kızı Kupası'nda şampiyonluğu kazanan ve 2019 yılında Muğla'da Yılın Sporcusu seçilen Yazıcı “Günde 5-6 saat antrenman yapıyorum. Bu yıl optimistten lasere geçtim, yine şampiyon oldum. Amacım Eylül ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde birinci olarak 2024 yılında Paris'te yapılacak olimpiyatlarda ülkemi başarı ile temsil etmek” dedi.

Spor derslerimi olumlu etkiliyor

Saatlerce antrenman yapmasına rağmen eğitimine büyük önem verdiğini belirten genç sporcu Yazıcı şunları söyledi:

“Spordaki disiplin, başarı, hırs derslerime de yansıdı. Meslek olarak pilot olmak istiyorum. Bu nedenle de en az antrenmanlarım kadar derslerime de önem veriyorum. Sporun dersleri olumsuz etkilediği fikrinin kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Aksine okulumu ve sosyal hayatımı çok daha olumlu biçimde etkiliyor. Ülkemizde optimist sporunun oldukça zor ve birazda pahalı bir spor olması nedeniyle kız sporcu sayısını arttırmakta güçlük çekiyoruz. Ancak beni annem, babam ve şu an bulunduğum kulübüm çok iyi şekilde destekledi ve bugünkü başarılı duruma gelmemde önemli rol oynadı, bende bana güvenenlere karşı mahçup olmak istemedim.”

Başantrenör Ediz Çam ise “Bilge gerçekten çok hırslı ve yetenekli, bu nedenle kısa sürede bu sporda inanılmaz başarılar elde etti. Daha 16 yaşında laser sınıfına geçti. Kendisinden hem kulüp olarak hem de Türkiye olarak

çok daha büyük beklentilerimiz var” diye konuştu.