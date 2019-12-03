16 yaşında engellerini yazdığı şiirlerle aştı

Mukopolisakkaridoz Tip 4 A (MPS) hastalığı nedeni ile tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan 16 yaşındaki Berkan Ali Vural, yazdığı şiirlerle hayata tekrar bağlandı. Türkçe öğretmeninin kendisini şiir yazmaya teşvik etmesinin ardından şiir yazmaya başladığını belirten Vural, "Türkçe öğretmenimin yeteneğimi keşfedip ve beni teşvik etmesiyle daha çok yazmaya başladım ve ilk kitabımı çıkardım. Şimdi hayatımı kaleme almak istiyorum" dedi.

Doğuştan kalıcı kemik bozukluğu (Mukopolisakkaridoz Tip 4 A) hastası olan 16 yaşındaki Berkan Ali Vural, 7 yaşından bu yana yürüme yetisini kaybettiği için tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşıyor. Vural, “Özgüvenim yoktu. İnsanların bakış açısı nedeni ile dışarı çıkmıyordum. Hayata küsmüştüm. Kendimi insanlardan soyutlamış ve tamamen içime kapanmıştım. Eve kapanıp kalmıştım. Hayatım Türkçe öğretmenimin şiir yazmaya yönlendirmesiyle değişti” dedi.

“BAŞKA BİR VARLIĞA BAKIYORLAR GİBİ”

Hastalığı nedeniyle insanların tepkisinden çekindiğini dile getiren Berkan Ali Vural, evden çıkamadığı zamanların olduğunu söyledi. Dışarı çıktığı zamanlarda insanların kendisine bir çocuğa değil de başka bir varlığa bakıyormuş gibi yaklaştıklarını ifade eden Vural, şöyle konuştu; “İnsanlar beni görünce garipsiyor. Hastalığımı soruyorlar. Çocuk görmüş gibi değil de başka bir varlık görmüş gibi bakıyorlar. Ben de korkuyordum, çekiniyordum, onlarla iletişim kurmak istemiyordum. Kitabı yazdıktan sonra duygularımı dile getirdiğimi fark ettim. Hayata karşı bakış açım değişti, dışarıya çıkmaya başladım”

“TÜM ENGELLİ İNSANLARA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM”

Berkan Ali Vural, ikinci kitabı ile kendisi gibi tüm engelli insanlara örnek olmak istediğini söyleyerek “Küçükken hep yazarlara özenirdim. Keşke ben de onlar gibi kitap yazsam imza günleri düzenlesem, okurlarıma imza atarken hiç yorulmam diye düşünürdüm. Sonunda hayalim gerçek oldu. Kitap fuarında ben de bir yazar olarak imza dağıttım” diye konuştu.

“BENİ DE HAYATA BAĞLADI”

2 çocuk annesi 34 yaşındaki Maviş Düzgüner, engelli oğlu Berkan Ali Vural'ın çabasının kendisini de hayata bağladığını ve güçlü bir anne olduğunu dile getirerek şöyle konuştu; “Berkan kitap yazmadan önce çok içe kapanıktı. Kendini şiirlerine verdi. Kitap yazarak kendisini daha iyi ifade etti. Özgüveni arttı, hayata daha çok bağlandı. Etraftan da olumlu tepkiler alınca ikinci kitabına yöneldi. Berkan çok pozitif bir çocuk, kendimi nasıl daha verimli bir hale getirebilirim diyen bir çocuk. Beni de hayata bağladı”