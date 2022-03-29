16 yaşındaki genç, pandemide 23 milyon TL’lik satış yaptı

16 yaşındaki Max Hayden, ailesinin garajında kurduğu devasa bir satış işiyle oyunseverlere Playstation 5 konsollarını sattı ve bu işten milyonlarca lira kar etti.

Sozcu.com.tr

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New Jersey, ABD’de oturan 16 yaşındaki Max Hayden isimli genç, pandeminin etkilerinden faydalanarak kendi işini kurdu. Ailesinin garajında başlattığı İnternet mağazasıyla, başlangıçta pandemi sırasında kıt olan lüks ürünleri Amazon üzerinden satmaya başladı.

MH Book Store ismini verdiği mağazasında önce dış mekan ısıtıcıları, Pokemon kartları, halterler ve saç kesme makineleri satan Hayden, sonrasında video oyun konsollarına da yer verdi.

PANDEMİDEN FAYDALANDI

Amazon üzerinden %100 olumlu puan alan bir web mağazası olarak faaliyet gösteren 16 yaşındaki gencin, 2020’de yaklaşık 1 milyon 600 bin TL’den (110.000 dolar) fazla kar elde ettiği ve bu nedenle 2021’de de işe devam etmeye karar verdiği bildirildi. Hayden toplamda yaklaşık 23 milyon TL’lik (1,2 milyon Sterlin) bir kar elde etmiş oldu.

Eylül 2020’de kendi birikimini kullanarak 10 PS5 konsolu ön siparişi verdi ve ardından kendi mağazasında fiyatları yükselterek rakiplerinin önüne geçti. Söylendiğine göre, Max Hayden, yeni PS5 stoğu hakkında bilgi almak için yerel bir Walmart’taki işçilerle bile arkadaş oldu.

Wall Street Journal’a konuşan Hayden, haftada yaklaşık 40 saatini dükkânını işletmekle, okulla, bir de iki çalışanını ve elektronik tabloları yönetmekle geçirdiğini söyledi.

Max’in babası ise ilk başta oğlunun pandemiden yararlanmasından rahatsız olduğunu, ancak Hayden’ın ihtiyaçlardan ziyade PS5 gibi lüks malları sattığını fark ettiğinde bu fikre ısındığını söyledi.

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