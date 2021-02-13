16 yıldır yatan, 50 yıllık sevgiliye bir gün bile “öf” demedi

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Halil Öksüz (72), kötü huylu beyin tümörü sebebiyle felç kalan ve yaşamını 16 yıldır yatağa bağımlı sürdüren eşi Hacer Öksüz'e (66) gözü gibi bakıyor.

Öksüz, bir gün dahi bunun için şikâyet etmediğini belirterek, “Ne yapalım bizim de kaderimiz böyleymiş. Rabb'im eşimin canını sağ etsin yeter. Onun varlığı halen bana güç veriyor, bir gün iyileşir umudu ile yaşıyorum” diye konuştu.



“BANA HER GÜN 14 ŞUBAT”

Ömrü olduğu sürece ve gücü yetene kadar eşine bakacağını kaydeden Halil Öksüz, “Bedenen hareket edemiyor ama gözünü azıcık açıp bana baktığında dünyalar benim oluyor. Gündüzleri birkaç saatliğine tarlaya gidiyorum, aklım hep onda kalıyor. Eve gelip ihtiyaçlarını giderip bakımlarını yapıyorum, karnını doyuruyorum tekrar işime devam ediyorum. Ondan yarım saat uzak kalsam bana sıkıntı çöküyor. Bazen seslendiğimde gözünü aralayıp bana bakıyor, o anda dünyalar benim oluyor, onu canımdan çok seviyorum. Benim için her gün 14 Şubat” ifadelerini kullandı.

“BİR GÜN BİLE ÖF DEMEDİM”

“Yuvayı dişi kuş yapar” diyerek eşine olan sadakatini vurgulayan Öksüz, “Ona evlilik hayatımız boyunca bir defa bile öf demedim. Hatta komşularımın yaşımın ilerlemesi sebebiyle bakamayacağımı, huzurevine bırakmamın daha iyi olacağını söylemelerine rağmen aklımdan dahi geçirmedim” şeklinde konuştu.