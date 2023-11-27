1600 yıllık Saint George Kilisesi restore ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, tarihi İçkale'deki 1600 yıllık Saint George Kilisesi de ağır hasar gördü. Sanat merkezi olarak kullanılan kilisenin tekrar eski günlerine dönmesi için restorasyon çalışmalarına başlandı.

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Sur ilçesindeki tarihi İçkale’de yer alan ve Romalılar tarafından Milattan Sonra 4’üncü yüzyılda inşa edilen Saint George Kilisesi 2020’de restorasyona alındı. Daha önce de sanat galerisi olarak hizmet verilen 1600 yıllık kilise, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından restorasyonunun tamamlamasıyla 2021’de yeniden sanat galerisi olarak hizmete başladı.

Kilise, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde ağır hasar aldı. Kilisenin tekrar eski günlerine dönmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması başlatıldı.

“1 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK”

Çalışmalar bitince kilisenin tekrar sanat galerisi olarak kullanılacağını belirten Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl, şöyle konuştu:

“Depremden önce burayı sanat galerisi olarak kullanıyorduk. Kamu kurumları veya kişiler gelip bizden sergi için talepte bulunuyordu. Biz de kendilerine tahsis ediyorduk.”

“Sanat galerisi olarak kullanılan kilisemiz ağır hasar gördü. Restorasyon çalışmaları 1 ay önce başladı ve 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Daha sonra tekrar sanat galerisi olarak kullanılmaya devam edilecek.” (DHA)