164 yıllık Rum kilisesini defineciler talan etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi'ndeki Agios Prokopios Kilisesi, define arayan kişiler tarafından tahrip edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ağırnas Mahallesi’nde 1857 yılında Rumlar tarafından inşa edilen Agios Prokopios Kilisesi, define arayan kişiler tarafından tahrip edildi.

Bir dönem kapısı açık duran ve çocukların oyun alanı olan kilisede duvarlarda bulunan fresklerin tamamı yok edildi.

Kilisenin iç duvarları ise, bıçak ve diğer sivri cisimlerle tahrip edildi.

Melikgazi Belediye Kültür Rehberi Ahmet Bektaş, “Birçok medeniyete ait kalıntının yer aldığı mahallede önemli turizm değerlerinden birisi de 1857 yılından yapılmış Agios Prokopios Kilisesi’dir. Geçmiş zamanda birçok amaçla kullanılan bu tarihi yapı tahrip edildi. Mimar Sinan’ın da doğduğu kasaba olan Ağırnas’taki kilisenin restore edilip, turizme açılması en büyük temennimiz” diye konuştu. (İHA)