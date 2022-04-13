166 yıl sonra Jüpiter ve Neptün kavuşuyor: Yılın en şanslı dönemi başlıyor

166 yılda bir gerçekleşen gökyüzü olayı başladı. Jüpiter ve Neptün'ün Balık burcunda buluşması birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Astrologlar, 'en şanslı döneme' girdik açıklaması yaparken, hayatta bir kez yaşanabilecek nadir gökyüzü olaylarından biri yılın geri kalanını da şekillendirecek.

Sozcu.com.tr

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Balık burcundaki Jüpiter Neptün kavuşumu, hayatta bir kez yaşanabilecek nadir gökyüzü olaylarından biri. Gerçekleşen bu enerji, yılın geri kalanını şekillendirmeye de devam edecek.

166 yılda bir kez gerçekleşen bu olay, yeni bir iş ve aşkın da habercisi olabilir.

Her 13 yılda bir hizaya giren Jüpiter ve Neptün gezegenleri ilk kez Balık burcunda yani evlerinde buluştu. Bu nadir buluşma en son 1856 yılında meydana gelmişti. Bir sonraki buluşmanın ise 2188’de olması bekleniyor. Yani insan ömründe bu nadir olaya bir kez denk geliyor.

‘ŞANSIN ETKİLERİ AYLARCA SÜREBİLİR’

Astrologlar, bu dönemin ‘en şanslı dönem’ olduğunu belirtirken, bu şansın etkilerinin aylarca sürebileceğini vurguluyor.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan astrolog Oscar Cainer ‘Jüpiter ve Neptün Balık’ın hükümdarlarıdır ve 166 yıl sonra ilk kez Balık’ta buluşuyorlar. Başka burçlarda daha önce buluştular ama kendi evlerinde yani Balık’ta ilk kez bir araya geldikleri için daha güçlüler ve etkileri daha büyük.” dedi.

Cainer, bu dönemin gelecekle ilgili planları ve hayalleri sıraya koymak için en uygun dönem olduğunu belirtirken, “İster iş hayatı ister duygusal yaşam olsun, bu dönem fırsatları değerlendirin” dedi.

Jüpiter ve Neptün’ün kayıtlara geçen ilk buluşması 1856 yılında yaşandı. O dönem, Rusya 30 Mart’ta Kırım Savaşı’nı sona erdiren Paris Antlaşması’nı imzaladı.

Ancak astrolog Yasmin Boland, iki gezegenin kavuşumunun ‘iki yüzü de vardır’ uyarısında bulundu. Boland, ‘Neptün’ün olumsuz tarafı tamamen illüzyon, aldatma ve hayal kırıklığı ile ilgili, bu yüzden bir hayal kırıklığı yaşarsanız şaşırmayın.’ dedi.

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