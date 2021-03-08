17 kök ‘tülüşah’ korumaya alındı

Kuşadası Belediyesi, halk arasında ‘Aydın Gaşağı’olarak da bilinen endemik bitki türü tülüşahı korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile EKODSOD tarafından, Davutlar Mahallesi’ndeki bir inşaat alanının yakınında bulunan tülüşahlar için kurtarma çalışması yürütüldü. Çalışmada 17 kök tülüşah, ekiplerce dikkatli bir şekilde topraktan söküldükten sonra Yaylaköy Mahallesi’ndeki deneme parseline taşınıp güvene alındı.

BİLİNÇİ OLARAK TAHRİP ETMİŞLER

Çarpık yapılaşmanın tülüşahın yaşam alanını daralttığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Kuşadası’nda bazı durumlarda bu bitkinin bilinçli olarak tahrip edildiğini görüyoruz. Böylesine önemli bir endemik türünün yok edilmesi bizleri çok üzüyor. Bu nedenle tülüşahın tamamen koruma altına alınması için çalışmalarımız devam ediyor. Kuşadası Belediyesi tarafından Yaylaköy’de oluşturulan deneme parselinde, bitkinin tohumdan yeniden üretilmesi için yapılan çalışmalarda büyük başarı kaydedildi” diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi’nce EKODOSD iş birliğinde Yaylaköy Mahallesi’nde oluşturulan Tülüşah Deneme Parseli’ndeki bilimsel çalışmalar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü tarafından yapılıyor. Etrafı çitle çevrili olan alandaki bakım ve peyzaj çalışmaları ise Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

CEZASI 73 BİN 747 TL

Kuşadası’nda yetişen 10 endemik bitki türü içerisinde tülüşahın tehlike kategorisi, merkezi İsviçre’nin Gland kentinde bulunan Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından ‘CR’ (çok tehlikede) olarak belirlenmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı da tülüşahı, Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında Tür Koruma Eylem Planı’na dahil etmişti. Tülüşahın koparılmasının veya koruma amacı dışında sökülerek başka bir yere taşınmasının cezası ise geçen yıl 73 bin 747 TL olarak belirlenmişti. (İHA)