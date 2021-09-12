18 ödüllü karikatürist Lütfü Çakın

1984'te karikatür çizmeye başlayan Çakın, birçok ödüle nail görüldü. Yurt içi ve yurt dışında birçok sanatsal etkinliğe katılan sanatçının üç kitabı da bulunuyor.

Latif SANSÜR

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Lütfü Çakın, evrensel konuları içeren karikatürler ve portre karikatürleri çiziyor. Eserleri yurt dışında ve ülkemizde birçok müzede sergilendi.

Çizgileri biri dünya birinciliği, ikincilikler, başarı ve mükemmellik olmak üzere toplam 18 ödül getirdi. Sanat yaşamındaki en büyük hazzı ise merkezi Hollanda'da bulunan 80 ülkeden 500'den fazla karikatüristten oluşan Editoryal Karikatür ve Çizgi Roman Gazeteciliği Küresel Platformu'na kabul edilmesinde yaşadığını söyledi.

DÜNYA OKUYUCULARI GÖRÜYOR

Uluslararası usta çizerlerin en iyi karikatürlerinin paylaşıldığı Editoryal Karikatür ve Çizgi Roman Gazeteciliği Küresel Platformu'nda, editoryal karikatürlerin teşvik edildiğini söyleyen Lütfi Çakın, “www.cartoonmovement.com’da editoryal karikatürler çiziyorum. Dünyada gelişen sıcak güncel gelişmeleri anında çizip yüklüyorsunuz karikatürleri tüm dünya okuyucuları görebiliyor” dedi.

SİYASETÇİLERİ DE ÇİZDİ

Çakın, Ünlü siyasetçiler Erdal İnönü’nü ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da karikatürünü çizip takdim etti.