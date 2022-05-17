18 yaşında hayalini gerçekleştirdi: Pearl Jam davulcusu Covid olunca yerine geçti

Oakland'dan 18 yaşındaki bir genç, Pearl Jam konserinde davulcunun yerine geçti ve 20 bin kişinin önünde grunge grubu ile birlikte sahne aldı.

Sozcu.com.tr

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Henüz liseden mezun olmamış Oaklandlı bir genç, cuma gecesi 20 bin kişinin önünde sahne aldı ve Pearl Jam için davul çaldı. 18 yaşındaki Kai Neukermans, grubun davulcusu Matt Cameron’ın Covid’e yakalanıp çalamadığını duyduktan sonra Pearl Jam’in solisti Eddie Vedder’ın kızı Olivia ile temasa geçti.

Grup Kai’den bir şarkılarını çalıp videosunu göndermesini istedi. Ve Kai de Lightning Bolt albümünden ‘Mind Your Manners’ parçasına eşlik ettiği kaydı paylaştı. Bir saat içinde tur yöneticileri ona stadyuma gelmesini söyledi.

Grup, daha önce Red Hot Chili Peppers’tan Josh Klinghoffer’ı ve Oakland müzisyeni Richard Stuverud’u Cameron’ın yerine alsa da ilk setin ortasında Kai’nin bir şarkı çalmasına izin verdi.

Kai daha önce gruplarda çalsa da cuma gecesi gösterdiği performans, şimdiye kadarki deneyimlerine benzemiyordu. Saat 18.00’de stadyuma geldi ve grupla prova yaptı.

Kai bu eşsiz deneyimle ilgili şunları söyledi: “Ben ve tüm grubun gösteriden önce pratik yaptığı küçük bir prova odası vardı. Çok eğleniyorlardı. Hepsini görmek heyecan vericiydi.”

Sahne aldıklarında ise Vedder Kai’nin grubu Alive’ı sahnede gördüğünü söyleyerek onu tanıttı: “Henüz liseyi bitirmedi. Bu yıl, değil mi? Millet, bu Kai. Kai, bu herkes!”

Siyah bir Rage Against the Machine tişörtü giyen genç, bir Ludwig Vistalite bateri setinin arkasına oturdu.

Kai sahnedeki anlarını ise şu sözlerle anlatıyor: “Kalbim tekledi ve bir an korktum. Ama çok fazla pratik yaptığım için başarabileceğimden emindim. Orada bulunan insan sayısı gerçeküstüydü” dedi. Arena aydınlandı ve herkes çığlık atıyordu. Her şey çok çabuk oldu. Çok minnettarım.”

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