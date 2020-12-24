183 yıllık konak paylaşılamıyor

Yukarı Çamlıca Mahallesi’ndeki kültür varlığı tescilli konak,1837’de Hüseyin Efendi tarafından yaptırıldı. Ölümüyle dört oğluna kalan konak bir süre sonra iki kardeşin haklarını devretmesiyle Mustafa ve Mehmet Ofluoğlu’na geçti. İki kardeşin ölümüyle de konağın varisleri, torunlar oldu.

1999’da ise bölgede yapılan tapu kadastro çalışması sırasında, konağın tapusu, Mehmet Ofluoğlu’nun torunları tarafından dedeleri adına tescillendirildi.

2002’de Mustafa Ofluoğlunun torunları Güngör Oflu ve kardeşi Süleyman Gürkan Oflu, konakta kendilerinin de hakkı bulunduğu gerekçesiyle tapu iptal davası açtı.

Böylelikle de sayıları 120’yi bulan varisler arasında ‘konak’ kavgası başladı.

“ÇIKARILDIĞI KONAĞA YENİDEN DÖNDÜ”

Oflu kardeşlerin, yüzde 50 hissenin iadesini talep ettiği dava, 2014’te reddedildi. Güngör Oflu, kararı, Yargıtay’a taşıdı. Konağın Osmanlı dönemindeki tapusunu da bularak, hissedar olduklarını belgeleyen Güngör Oflu, daha sonra da 17 varisten aldığı vekalet ile konağa girip, yerleşti.

Bu süreç içerisinde konağın kültür varlığı tescilini de yaptıran Güngör Oflu hakkında tapu sahibi varisçiler tarafından konağa zarar verdiği gerekçesi ile ihtiyati tedbir kararı ile 16 Haziran 2020’de evden uzaklaştırıldı.

Güngör Oflu karara itiraz etti. 6 ay süren hukuk mücadelesi lehine sonuçlanan Oflu, yeniden konağa taşındı. Sayıları 120’yi bulan varisçiler arasında ‘konak bizim’ tartışması ise Yargıtay’a yapılan itirazla sürüyor.

“BU KONAK OFLUOĞLU SÜLALESİNE AİTTİR”

Güngör Oflu, “1999’da buraya tapu kadastro geldiğinde Mehmet Ofluoğlu torunları ‘konağı bizim dedemiz yaptı’ diyerek üzerlerine geçirmiş. Bu konak Ofluoğlu sülalesine aittir. Onların iddia ettiği gibi dedeleri yaptırmadı, büyük dedemiz Hüseyin Efendi tarafından 1837 yılında yapıldı. Bu süreç içerisinde Osmanlı tapusunu da buldum, hissedar olduğumuzu da belgeledim. 2002’de yerel mahkemede tapu iptal davası açtık. Dava 2014’te reddedildi, davayı Yargıtay’a taşıdım. 17 kişiden aldığım onayla bu evde yaşıyorum, 2017’de de ikametimi bu eve aldım. Bu süreç içerisinde 16 Haziran’da kültür varlıklarına tescilini yaptırdığım bu konağa zarar verdiğim gerekçesiyle hakkımda ihtiyati tedbir alınarak evden çıkarıldım. 6 aydır devam eden hukuk mücadelesi sonuçlandı ve yeniden evime döndüm Bu konakta herkesin hakkı var. Ofluoğlu konağını çocuklarımıza, torunlarımıza sağlam bir şekilde bırakabilmek için çabalıyorum” dedi. (DHA)