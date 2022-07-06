1900 rakımlı arazide 15 kiloluk mantar buldu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Turan Adıgüzel (66), doğada ATV ile gezinti yaparken çıktığı 1900 rakımlı bölgede 15 kilogram ağırlığında dev mantar buldu.

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Ulaş ilçesine bağlı Hacımirza köyünde yaşayan ve sık sık ATV aracı ile gezen Turan Adıgüzel, 1900 metre yükseklikteki ‘Tekirin üstü’ mevkisinde büyük mantarlar fark etti.

Bulduklarından bir kısmını köye götüren Adıgüzel, en büyüğünü tarttığında 15 kilogram olduğunu belirledi.

Adıgüzel, “Bunu çok yükseklerde ve çalıların içerisinde buldum. Çok değerli bir mantar. Yüksekte bunun yanında birkaç tane daha benzer büyüklükte vardı ama ağırlık olacağı için getiremedim” dedi. (DHA)