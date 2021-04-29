192 milyondan fazla hayvan deney olarak laboratuvarlarda

Kozmetik sektöründe hayvanlar üzerinde yapılan deneylere tepki çekmek amacıyla hayata geçirilen ve sosyal medyada hızla yayılan Save Ralph adlı kısa film, gözleri yeniden hayvan deneylerine çevirdi. Deneylerin devam etmesine verilen tepkiler artarken, istatistikler de bilançonun boyutunu ortaya kondu.

Amerika’da yayınlanan hayvan deneyleri istatistiklerine göre, dünya genelinde 192 milyondan fazla hayvan, yaşam alanlarından koparılarak laboratuvarlarda tutuluyor.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin yüzde 30’undan fazlası orta ve şiddetli acı veren uygulamalar içeriyor. En ağır bilanço ise ilaç endüstrisinde görülüyor. İstatistikler, hayvanlar üzerinde test edilen ilaçların yüzde 98’inden fazlasının hiçbir zaman raflara çıkmadığını gösteriyor.

EN ÇOK DENEK HAYVANI KULLANAN ÜLKELER ÇİN VE ABD

Tüm kozmetikler için hayvan testi yapılmasını zorunlu kılan Çin 20,5 milyon ile en çok denek hayvanı kullanan ülke olarak öne çıkıyor. Hayvan testlerini en çok kullanan ülkelerden bir diğeri olan Amerika Birleşik Devletleri’nin laboratuvarlarında ise 22 milyon hayvan araştırma için kullanılıyor. Kozmetik testlerinde 500 binden fazla hayvanın denek olarak kullanıldığı görülürken, aralarında Norveç, Yeni Zelanda, Hindistan ve Avustralya'nın da bulunduğu 39 ülkede ise kozmetik ürünlerde hayvan deneylerinin yasaklandığı biliniyor.

TESTLER EN ÇOK GİNE DOMUZLARI ÜZERİNDE YAPILIYOR

Derlenen istatistikler, deneylerde en çok kullanılan hayvan türlerini de ortaya koyuyor. Klinik öncesi çalışmaların uygulanabilir olması için deneylerde en az 2 tür kullanılırken, 171 bin 406 deneyin parçası olan Gine domuzları yüzde 20,57 ile ilk sırada yer alıyor. Onları yüzde 16,46’yla tavşanlar, yüzde 11,75'le insanlar hariç primatlar, yüzde 9,49’la hamsterlar ve yüzde 7,29’la köpekler izliyor. Araştırma hayvanlarının çoğu ise herhangi bir hayvan refahı yasası tarafından korunmuyor. (DHA)