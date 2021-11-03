1986’da nişanlandılar, 35 yıl sonra evlendiler

Kayseri'de 1986 yılında nişanlanan ancak ayrılmak zorunda kalan Mualla Beytül ve Azmi Bulut, 35 yıl sonra evlendi.

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Kayseri’de yaşayan Azmi Bulut ile Mualla Beytül, 1986 yılında tanışarak nişanlandı. Aynı yıl Azmi Bulut askere gitti. Bulut’un askerde olduğu sırada çiftin ailelerinin evliliği istememesi üzerine nişan bozuldu. Bulut ve Beytül çifti ayrılmak zorunda kaldı.

Aradan geçen süreçte Azmi Bulut ve Mualla Beytül başka kişilerle evlendi. 2 çocuğu olan Mualla Beytül’ün eşi 17 yıl önce vefat ederken, 3 çocuğu bulunan Azmi Bulut ise 3 yıl önce boşandı.

Bulut ve Beytül çifti, 1,5 yıl önce karşılaştı. Yeniden arkadaşlık kuran çift, evlenmeye karar verdi. Talas ilçesinde çiftin kıyılan nikâhına yakınları katıldı. Nikâhın ardından gençlik döneminde nişanlanan çift, 35 yıl sonra evlendi.

“YILLARCA KAVUŞMAYI BEKLEDİM”

Yaşadığı süreci anlatan Azmi Bulut, “1986 yılında askere gitmeden önce eşimle nişanlandık. Askerdeyken dağıtım iznine geldim ama bizi ayırmışlardı. Benim haberim yoktu. Yıllarca kavuşmayı bekledim. Allah bugüne nasip etti. Çok mutluyum. Bu dönemde ablamların evinde görüştük. Oraya gelip gidiyordu. Onlar da bu şekilde tanımıyordu. Sonrasında öğrendiler. Şu anda çok sevinçliyim. Allah’ıma şükürler olsun ki eşime kavuştum. 35 yıl önceki aşkıma kavuştum” diye konuştu.

“GÖZLERİNDEN TANIDIM”

Mualla Beytül ise, “35 yıl önce bir talihsizlik ile ayrıldık. Ancak tekrar karşılaştık. Bundan sonra hayatımıza bakacağız. İnsanın aklına gelmeyen başına gelir derler ama bizimki güzel oldu. Bundan sonra inşallah hayırlısı olsun. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Hiç olmayacak güzellikler oldu. Biz eşimin ablası ile bir şekilde karşılaştık. Ben kendilerine gittim. Sonrasında beni tanıdılar. Sonrasında Azmi’den bahsetti. Ardından bu olaylar gelişti. Kendisini gözlerinden tanıdım. Her yer değişse gözler unutulmuyor” ifadelerini kullandı. (DHA)

