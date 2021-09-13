1989 model sürücüsüz Serçe… 15 bin TL’ye mal oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan Karaelmas ekibi, hurda olarak aldıkları 1989 yılına ait Serçe model aracı sürücüsüz taksi haline getirdi.

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, Bilişim Vadisi’nde bugün başladı. Yarışmaya Bülent Ecevit Üniversitesi’nden katılan Karaelmas takımı, hurdalıktan aldıkları 1989 yılına ait Serçe model otomobili otonom araca dönüştürdü.

Robotaksi yarışmasının formatına uygun olması için sarı renge boyayıp, üzerindeki içten yanmalı motoru söken takım, modifikasyonları 8 ayda tamamlayıp sürücüsüz bir araç elde etti. Yapılan işlemler sonrasında 15 bin TL’ye mal olan sürücüsüz Serçe, bugün parkura çıkarak Robotaksi görevini tamamlayacak.

Parkurda tamamen üzerindeki sensörleri kullanarak yolunu bulacak olan araç, belirlenen noktadan aldığı yolcuyu başka bir yere götürdükten sonra parkur sonundaki alana kendi kendini park edecek. Yarışmaya ‘Özgün Araç’ kategorisinde katılan ekip, tüm görevleri tamamlayarak birinci olursa 75 bin TL para ödülünü de kazanacak.

Karaelmas Takımı Kaptanı Berat Cansız, “Takımımız yarışmaya 3 yıldır katılıyor. Son 2 yıldır Robotaksi yarışmasında finale kadar geldik. Geçen sene Türkiye üçüncüsü olduk. Bu sene de yine ilk üçte bir derece almayı hedefliyoruz” dedi.

İnternet üzerinde gördükleri 1989 model serçeyi hurda olarak alan ve gövde olarak kullanan ekibin kaptanı Cansız, “Neden biz de bu şekilde katılmayalım?’ diye kendimize sorduk. Yarışmanın adı Robotaksi olduğu için, tasarımın bu konsepte çok uygun olacağını düşündük. Ondan sonra, aracı hurdalıktan bulup bu aşamaya getirme süreci başladı. Güzel bir araştırma sonrasında, hurdalıktan 3 bin TL karşılığında lacivert renk olarak aldık bu aracı” diye konuştu.

“ROBOTAKSİ’YE UYGUN OLMASI İÇİN SARIYA BOYADIK”

Cansız sözlerine şöyle devam etti:

“Daha sonra sanayide üzerine birtakım geliştirmeler yaptık. Aracı Robotaksi'ye uygun olması için sarıya boyadık. Ondan sonra aracımızın üzerine elektronik sistemini kurduk. Bizim kendi tasarımımız olan elektronik bir kartımız var. Tamamen özgün bir biçimde yaptık. Daha sonra yazılımcı arkadaşlarımız araç üzerinde birtakım testler ve çalışmalar gerçekleştirdi. Kendi yazılımlarını araca yüklediler.”

“SANAYİDE AYLARIMIZI HARCADIK”

“Aracın hurdadan alınması haricinde üzerinde yapılan bütün modifikasyonlar bizim özgün çalışmamız oldu. Aracı yarışma konseptine uydurabilmek için sanayide aylarımızı harcadık. Aracın ilk olarak direksiyonunu ayırdık. Daha sonra araçtaki motor ve şanzımanı söktük. Çünkü elektrikli bir proje olacaktı. Aracın üzerindeki içten yanmalı motoru kullanmayacağımız için ağırlık yapmasını istemedik. Bütün sistemleri komple söktük.”

“Aracın üzerindeki hazır direksiyon kutusuna bir elektrik motoru bağladık. Bunun belirli kademelerde ölçümlerini yaparak elektronik bir dönüş mekanizması oluşturduk. Daha sonra arkadaki 13 inçlik jantlarımızın içini oyarak, oraya elektrikli hub motorları kaynattık. Bu da tornalanması, kaynaklanması ve testlerinin yapılması süreçlerinde 3 hafta kadar sürdü. Ekip olarak büyük bir çaba ile 1989 model klasik bir aracın, şu anda 2021 yılında otonom, sürücüsüz bir şekilde gidebilmesini sağladık.” (DHA)