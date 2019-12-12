1FİDAN1CAN kampanyasına 5 bin ağaçlık destek

Ağustos ayında Türkiye'nin “ciğerini yakan” ve gündeme oturan orman yangınlarına karşı duyarlılık örneği sergileyen marka, “Türkiye'de ormanların sesi yok oluyor” sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında, İzmir'in yeniden ağaçlandırılmasına öncülük ederek Kınık sahasında 5 bin ağaçlık Kiğılı Ormanı'nı doğaya kazandırdı.

Türkiye genelinde başlatılan kampanya kapsamında #1FİDAN1CAN etiketi ile kampanyada öncü rol oynayan marka, İzmir Ege Orman Vakfı iş birliği ile fidanların dikimi için harekete geçti. Markanın CEO'su Hilal Suerdem, Pazarlama Direktörü Gül Sağır Aydın, Mağazalar Direktör Yardımcıları Yeşim İnanır Koç ve Harun Özkaya ile 11 İzmir mağaza müdürünün katıldığı ağaçlandırma seferberliği kapsamında, fidanlar toprakla buluştu. İzmir mağazalarından eylül, ekim ve kasım ayları boyunca yapılan alışverişler, projeye katkı sağlarken, fidan dikimi yıl sonuna kadar devam edecek.

Proje ile ilgili konuşan Hilal Suerdem, “Türkiye’de ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi hedefleyerek başlattığımız kampanya ile kaybettiğimiz ormanlarımızın yerine yenilerini kazandırıyoruz. Ekosistemin can damarı olan ormanlarımıza, doğaya ve canlı yaşamına dokunmak amacıyla attığımız bu adımda, bizi yalnız bırakmayan tüm duyarlı müşterilerimize teşekkür ederim. Bu farkındalık gücüyle Kiğılı Ormanı'nın sevgiyle yeşereceğine inanıyorum” dedi.