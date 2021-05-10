2 bin 300 çocuğun hayali gerçek oldu

Kampanya kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kayıtlarında ihtiyaç sahibi olan 18 yaşın altındaki 2 bin 300 öksüz ve yetim çocuğa Vali Davut Gül tarafından mektup gönderilerek “Keşke olsa” dedikleri 3 istekleri soruldu. Mektuba yazılan cevaplar doğrultusunda çocukların en çok istedikleri bir dilekleri yerine getirildi.

Proje kapsamında Vali Davut Gül, kendisiyle tanışmak isteyen üç çocuğu evinde ziyaret ederek kendilerine hediyeler sundu. İHA ve SİHA görmek isteyen Ayşegül'ün talebi de Gaziantep’te bulunan Jandarma İHA Taktik Komutanlığı’na götürülerek gerçekleştirildi.

Kampanyaya maddi destekleriyle katkı veren hayırseverlere plaket verilmesi töreninde konuşan Vali Davut Gül, çocukları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

KİMİ UMRE, KİMİ ANITKABİR VE ÇANAKKALE ZİYARETİ İSTEDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, “Bu çocuklarımız sosyal yardımlaşma vakıflarından yardım alan yetim ve öksüz çocuklarımız. Çocuklarımızın Ramazan Bayramı’na kadar yerine getirilebilir olan dilekleri için yoğun bir çalışma yaptık. Ama bunu yaparken çocuklarımızın rencide olmamasına azami hassasiyeti gösterdik” dedi.

Kampanyaya katkıda bulunan hayırseverlere de ayrıca teşekkür ederek plaket veren Vali Davut Gül, çocuklardan gelen isteklerle ilgili şu bilgiyi verdi:

“Uçak mühendisi olmak isteyen kızımız İHA ve SİHA görmek istedi. Dileği yerine getirildi. Benimle tanışmak istediğini söyleyen üç çocuğumuzun bu isteğini hemen yerine getirdim. Çocuklarımızın kimi Umre’ye gitmek kimisi Çanakkale ve Anıtkabir’i ziyaret etmek istiyor.”

“Kimi devlet büyüklerimizle görüşme, kimisi de baba ya da annesinin mezarının yapılmasını talep etti. Yavrularımızdan bazıları bisiklet, bazısı akülü araba, kimi ayıcık, bebek, bilgisayar taleplerinde bulundu.”

“Yavrularımızın pandemi koşullarına uygun kısa sürede yerine getirilmesi talep edilenlerin hepsini bayram öncesi yerine getireceğiz. Önümüzdeki süreçte yapacaklarımızın da sözünü verdik kendilerine.”