2 bin liraya sistem kurdu, 8 yıldır elektriğe para vermiyor

78 yaşındaki Mehmet Çolak, 10 yıl önce şehir dışındaki arazisine bir bağ evi inşa etti ve elektrik bağlamak için gerekli kurumlara başvurdu. Bağlama ücretinin 25 bin liraya mal olacağını öğrenen Çolak, elektrik ihtiyacını karşılamak için alternatif yollar aramaya başladı.

Hem ucuz hem de temiz olması nedeniyle rüzgâr ve güneş enerjilerinden yararlanmayı karar kılan emekli müteahhit Mehmet Çolak, 2011 yılında çalışmasına başladığı ve 2013 senesinde tamamen kurduğu sistemle 8 yılda 10 bin lira masraftan kurtuldu.

“2 BİN LİRA MASRAF ETTİM”

Mehmet Çolak, “2011’de 25 bin lira para istediler elektrik hattı çekmek için. Miktar çok geldi, kendim düşünüp böyle bir yöntem uyguladım. İlk kurduğumda 2 bin lira masraf ettim. Önce pervane alıp aydınlatma yaptım, daha sonra ilave güneş panelleri aldım. 2 bin lira kadar da onlara verdim çok daha ucuza hallettim ve 8 senedir de kullanıyorum. Hiçbir şikâyetim de yok. Şu anda 220 volt elektrik kullanabiliyorum. 8 yıldır normal elektrik kullansaydım 10 bin lira elektrik faturası öderdim. Her ihtiyacımı görüyorum. Her türlü elektronik aletim var ve kullanıyorum. Bahçemiz olduğu için yazın sürekli sulama yapıyoruz. İki tane dalgıç pompam, iki tane kuyum var. İstediğim zaman dalgıçları çalıştırabiliyorum. İstediğim her zaman elektronik aletimi çalıştırabiliyorum. Depolarımı doldurduktan sonra damlama sulama sistemimi çalıştırıyorum. Tüm işlemler için elektriğimi buradan kullanıyorum. Aydınlatma, televizyon, buzdolabı, elektrik süpürgesi gibi her türlü elektronik aletimiz çalışıyor” diye konuştu.

“KULLANANLARIN HEPSİ MEMNUN”

Çolak, komşularının bu sistemi beğendiklerini ve evlerine kurduklarını, çok da memnun olduklarının altını çizdi. Çolak, “Bunu gençliğimde de denemiştim, bir ev yapıyorduk, oraya pervane koymuştum ve aydınlatma için kullanıyorduk. Daha sonra pervaneyi buraya kurdum. Biraz da internetten araştırdık. Ben burayı yaptıktan sonra 20 kişi geldi bakmaya. Evimiz ziyaret yeri gibi oldu. Herkes gelip görmek istiyordu. Tarif ettim yapanlar da oldu. Şu an köy evinde bu şekilde elektrik kullananlar var. Kullananların hepsi de gayet memnun” dedi. (İHA)