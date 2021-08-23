2 bin yıllık lahitten akıyor! ‘Daha önce hiç böyle bir şey görmedim’

UNESCO'ya aday tarihi kent İznik'te bir ormanlık alanda lahit mezar içinden su akması görenleri şaşırtıyor.

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Göl, tarla, bağ ve bahçelerinden neredeyse her gün tarih çıkan Bursa'nın İznik İlçesine bağlı Tacir Mahallesi’nde ormanlık bir alanda üzerinde kabartmalar bulunan lahit mezarın çeşme olarak kullanılması herkesi şaşırttı.

Üzerinde 3 kabartma bulunan Roma dönemine ait mezar lahidin içinden dışarıya verilen boru ile su aktığını görenler o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Arkeologlardan alınan bilgiye göre lahidin Romalı asil bir aileye ait olduğunu, mezarın içinden su akmasının ise ailenin vasiyeti olduğu iddia edildi.

Köylüler ise 150 yıldır buradan su aktığını, bölgeye ise ‘Aşa Dere' ismini verdiklerini ifade etti.

Bölgeye izci olarak giden Berkman Atasever, “İzci olarak buraya geldim. Lahidin içinden su akıyor ve daha önce hiç böyle bir şey görmedim” dedi. (İHA)