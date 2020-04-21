2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir ilk: Oktoberfest iptal edildi

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Münih şehrinde her yıl kutlanan bira şenliği Oktoberfest, corona virüsü nedeniyle bu yıl iptal edildi. Ünlü festival, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa iptal edilmiş oldu.

Dünyaca ünlü bira şenliği Oktoberfest (Ekim Festivali) corona virüsü nedeniyle bu yıl yapılamayacak.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ile Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, festivalin salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla iptal edildiği söylendi.

Markus Söder, festivalin iptal kararını, “Canımızı acıtıyor, yazık” ifadeleriyle değerlendirdi. Söder, festivale dünyanın birçok yerinden binlerce kişinin katılmasının riskleri artıracağına dikkat çekti.

2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Almanların yılda ortalama 102 litre bira içtikleri belirlenmişti. Bira içmek konusunda Almanları geçen ülkeler yalnız Avusturya ve Çekya oldu.