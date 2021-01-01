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2 metre karda ekiplerin zorlu mesaisi

Van'da yoğun kar yağışının ardından kapatıldıktan sonra 2 kez çığ düşen Van-Bahçesaray karayolu, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede, ekiplerin yol genişletme çalışması sürüyor.

Güncellenme: 10:36, 01/01/2021
Haberler Yaşam
2 metre karda ekiplerin zorlu mesaisi

Van’da geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile karayolları karla mücadele ekiplerinin, kapanan yolların açılması için yürüttükleri çalışma devam ediyor.

(FOTO: DHA)

2 KEZ ÇIĞ DÜŞTÜ

Van- Bahçesaray karayolu da 22 Aralık’ta çığ riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bahçesaray’a ulaşım, Hizan yolu üzerinden sağlandı.

(FOTO: DHA)

Van -Bahçesaray karayolunda, trafiğe kapalı olduğu sürede ise 2 kez çığ düştü. Yağışın durmasının ardından karayolları ekipleri, trafiğe açtıkları yolda genişletme çalışmasına başladı. Ekiplerin iş makinaları ile çalışmalarını yürüttükleri bölgede kar kalınlığının 2 metreyi aştığı görüldü.

(FOTO: DHA)

İlçeye girişler, devam eden çığ riski nedeniyle saat 14.00’ten sonra kapatılıyor. (DHA)

kar yağışı Van
Yayınlanma Tarihi:10:33,