2 ton hamsi 2 saatte tüketildi

Samsun'da düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde 2 saatte 2 ton hamsi tüketildi.

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Samsun’un Yakakent ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Hamsi Festivali’nde 2 saatte 2 ton hamsi tüketildi. Hamsi yiyenler, müzik eşliğinde horon oynadı.

Etkinlikte konuşan Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, “Bugün 2 ton hamsi hazırladık. 3 bin kişiye hitap etmeyi hedefledik. Festivali geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise “Yakakent, Sinop sınırında bir ilçemiz. Nüfusu 10 bin civarında. Türkiye’nin her yerinde ve Samsun’da şunu ifade ediyorum: Türkiye’de yatay kalkınmayı en iyi başaran şehir Samsun. Bunun da canlı örneği Yakakent. Yakakent, Türkiye’de marka bir ilçemiz. Samsun Türkiye’nin en güzel şehri. Cumhuriyetimizin kuruluşuna ilk adımın atıldığı şehir” diye konuştu.

Hamsi ikramının ardından festival sona erdi. (İHA)

