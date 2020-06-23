2 yaş sendromu için ne yapılmalı?

Çocukların bebeklikten çıkarak kendilerini birey olma yolunda çevresindekilere kanıtlamak istedikleri bir dönem olan 2 yaş sendromu hem çocuk hem de ebevynler için çoğu zaman zorlayıcıdır. Bu dönem çocuklarda çok sık görülen inatlaşma, öfke nöbetleri, meydan okuyan davranışlar ve hatta etrafındakilere bağırma, vurma gibi bazı tepkiler normal bir gelişim aşamasıdır. Peki, 2 yaş sendromu ne zaman başlar? 2 yaş sendoromu için ne yapılmalı?

Dil ve iletişim becerileri tam olarak gelişmediği bu dönemde çocukların ergenlik öncesi sergiledikleri ilk bireyselleşme sürecinde agresif tavırlar, istediği şeyleri elde edene kadar huzursuz davranışlar ve her şeye hayır demeleri bu dönem çocuklarda ön plana çıkar. Kendilerini ispat etme çabasında olan çocukların bu davranışları karşısında aileler sürekli sorun çıkardığını düşünerek öfkelenebilirler. Ailelerin çocuklarına karşı ters davranışları sonucu durum daha da vahim bir hal alır. Ancak 2 yaş sendromu, çocuğunuzun gelişiminin bir parçası olduğunu ve biteceğini unutmamanız gerekir.

2 YAŞ SENDROMU NE ZAMAN BAŞLAR?

Çocuğunuzun bu davranışları 2 yaşına geldiğinde ortaya çıkmaz. Genellikle 18-30 aylıkken başlar ve neredeyse 3 yaşına kadar devam eder. Öfke nöbetleri 3 yaşına girdikten sonra da devam edebilir ancak daha az sıklıkta yaşanır.

BU DÖNEM ÇOCUKLARIN RUH HALİ NASILDIR?

Çocuğunuz bir an sevgi dolu ve neşeli iken bir anda çığlık atar, bağırır ve ağlayabilir. Her şeyi kendi yapmak ister ve başaramazsa çılgına dönebilirler. Çocuğunuz evde sürekli ağlayabilir ve hırçın davranışları ile evde gergin anlar yaşanır.

2 YAŞ SENDROMUNA KARŞI EBEVEYNLERİN YAKLAŞIMI NASIL OLMALI?

2 yaş döneminde çocuklar genellikle anne ve babasını zorlayıcı davranışlarda bulunur. Bu davranışlar karşısında çocuğunuz adına endişe duymayın yalnızca ona olan davranışlarınıza özen göstermeye çalışın. Genellikle birçok ebeveyn bu dönemde çocuğuna nasıl davranması gerektiği hakkında sıkıntılar yaşar. Onların gelişim sürecine destek olmak, daha anlayışlı ve sabırlı davranarak bu dönemi daha sağlıklı atlatmanız mümkün.

Aşağıda sıraladığımız bazı ipuçları size yardımcı olabilir:

-Bu dönemde çocuğunuzun düzenli beslenmesini ve uyku programlarına uymasını sağlayın. Çocuğunuz yorgun ve aç olduğunda agresif davranışları daha fazla artacaktır.

-Beğendiğiniz davranışlarını övün ve bazı olumsuz davranışlarını görmezden gelin.

-Çocuğunuza her zaman kısa açıklamalarda bulunun. Örneğin, çocuğunuza karşıdan karşıya geçerken elini tutması gerektiğini çünkü bir arabanın onlara zarar verebileceğini söyleyerek ikna edin.

-Sakin davranışlarınızla zihinsel ve duygusal gelişimine destek olun.

-Çocuğunuzun ev ortamında güvenli olmasını sağlayın. Eğer sakıncalı bir şeyler yapmak istiyorsa gözünüzü ondan ayırmayın.

-Vazgeçmeyin, tutarlı davranın ve mutlaka sınırlarınızı çizin. Çocuğunuzun ani öfke nöbetlerine karşı dikkatini başka yöne çekmeye çalışın.